女股神：科技股氣數未盡 大宗商品將大幅修正

被譽為女股神的方舟投資執行長伍德 (Catherine Wood) 表示，今年來的高成長股拋售潮，不代表疫情爆發帶來的科技股漲勢就此告終。她表示，最近大宗商品飆漲反映企業重啟供應鏈帶來的需求，但等到全球經濟完全重啟，商品價格將大幅修正。

通膨升溫疑慮引發類股輪動，價值股獲青睞、成長股受打壓，方舟創新 ETF(ARKK) 慘遭拋售，在 5 日為止的一周遭投資人贖回近 7.14 億美元，改寫歷史紀錄。

ARKK 累計從近期高點回跌 35%，不過周二隨著科技股反彈，ARKK 上漲逾 2%，今年來累計下跌 14.7%。

伍德周二 (11 日) 在一場網路研討會中表示，大宗商品價格上漲是企業正在重新啟動全球供應鏈的結果，材料訂購量是原本的兩到三倍。她說：「我眼前的資源爭奪更甚過去任何一次景氣循環，然而一旦全球經濟完全重啟，大宗商品價格將大幅修正。」

伍德表示，由於科技創新，未來幾年主導全球市場的題材是通縮而非通膨，並預測，美國 10 年期公債殖利率將保持在 1.5% 到 3%，油價不太可能漲回每桶 70 美元之上。

雖然投資人轉向價值股的影響強大，但伍德仍看好高成長股具有吸引力。她說，特斯拉這類成長股在未來五年的表現仍將優於大盤。

伍德上周五也接受 CNBC 訪問時，對科技股回跌相當淡定，表示跌一跌反而能讓旗下基金更健康。她也重申長期投資理念，認為科技股回跌無須擔憂，長線押注將在一段時間後獲得回報。