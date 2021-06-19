不只是電玩顯卡霸主！美銀：Nvidia資料中心營收將3倍跳 股價上看900美元

Nvidia (NVDA-US) 一直戮力打造 AI、機器學習和其他資料中心應用的運算平台，但從財報仍可發現，最大的市場仍落在電玩遊戲晶片。

美銀證券分析師 Vivek Arya 週五報告指出，這種情況將在大約 4 年內發生變化，也就是 2025 年之前，想到 Nvidia 就只會想到電玩顯卡的觀點將會被顛覆，屆時 Nvidia 資料中心營收將達到 300.4 億美元，是今年預測營收 96.9 億美元的 3 倍。

Arya 重申對該公司股票的「買進」評級，並將目標價從 800 美元上調至 900 美元。Nvidia 週五自上漲 2.5% 左右轉跌，最終收低 0.74 美元或 0.10% 至 745.55 美元。

Arya 寫道，「Nvidia 不再是過去純粹的 GPU 供應商。」他指的是顯卡。「由於收購了 Mellanox，且與 Arm 日益密切的合作 (有可能收購)，Nvidia 正將其資料中心晶片業務擴展到新型設備，例如「數據處理單位」和「中央處理單位」。

Arya 表示，Nvidia 為數位中心設計的產品組合快速擴展，加上那些晶片的重要性日益增加，可助該公司達到他預測的營收 300 億美元水準。

由於資料中心晶片是該公司利潤最豐厚的業務，Arya 預期，2025 年 Nvidia 調整後 EPS 翻升至 32.92 美元，約是今年預估值 2 倍。

但華爾街的觀念較保守，對該公司 2025 年做出分析者比較少，所以沒有可靠共識，但針對 2024 年，華爾街目前估計中心營收年增 12% 至 122.3 億美元、電玩營收 127.9 億美元，調整後 2024 年 EPS 19.44 美元。

Arya 的論點包括成功收購晶片技術商 Arm Holdings。Nvidia 高層預期收購 Arm 的交易可望在 2022 年完成，可將把 Arm 的大量資料中心和智慧手機技術組合添加到其產品組合中。Nvidia 今年稍早宣布第一個基於 Arm 技術的 CPU。Arya 預期，2025 年 Nvidia 數位中心 CPU 銷售額達 15 億美元。

Nvidia 今年迄今上漲 46%，同期費城半導體指數上漲 13%，S&P 500 指數上升 12%。