瑞士信貸：全球股市修正 是絕佳買入機會

瑞士信貸南亞區資訊長 Ray Farris 表示，如今全球股市正在進行盤整，未來可能將會出現更深度的修正，不過此次修正，將為投資者帶來巨大的機會。

Farris 接受採訪時表示，隨著全球成長力道接近觸頂，數據變得更加波動，全球股市可能將進行更深入的修正，不過，這波修正可能會為投資者帶來「巨大的機會」。

從 2020 年最後一日收盤價到今年的第一季末，標準普爾 500 指數已上漲近 6%。同時，泛歐 Stoxx 600 指數上漲了 7.66%，而日本日經 225 指數上漲了 6.32%，香港恆生指數上漲了 4.21%。

Farris 表示，重點是不去追逐過去幾個月高漲的股市，相當謹慎地保持投資組合中股票權重，希望能有足夠的資源可以利用這一波的回檔。

Farris 解釋道，至 2019 年的 30 年中，股市平均修正幅度約為 14%，但是若從谷底來算，平均上漲幅度達 39%。在 2020 年，標準普爾 500 指數平均修正幅度約 9%，但隨後的漲幅達到 29%。

美銀先前表示，儘管美股可能還有更多下行空間，但是整體環境背景仍舊看漲。該報告稱，金融環境持續寬鬆，表示美股環境依舊樂觀。

該行指出，標準普爾 500 指數有望在 4,020 至 3,950 附近觸及支撐，標普 500 指數若來到此一價位，有望來到超賣區，在夏季迎來上漲走勢。