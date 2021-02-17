花旗：美股將回調10%的可能性非常大

花旗集團 (Citigroup) 美股分析師 Tobias Levkovich 在週二 (16 日) 表示，隨著市場在風險與回報之間取得平衡，美國股市將回調 10% 的可能性非常大。

Levkovich 表示，花旗目前的謹慎態度反映在幾個因素，其中包括高昂的投資情緒、過高的估值水準和下滑的業績修正趨勢。

花旗將標普 500 指數的年底目標價定為 3800 點，該行策略團隊預估該指數的波動範圍介於 3600 點至 4000 點之間。標普 500 指數在週二收於 3933 點左右，接近歷史最高點。

Levkovich 也表示，由於美股並不是處在泡沫當中，因此無法與 2000 年時的泡沫相比。美國經濟如正在逐漸擺脫困境，而不是進入衰退，再加上美聯準會 (Fed) 沒有升息，表明美股不太可能出現大幅拋售。

Levkovich 補充表示，儘管美股可能出現 10% 至 20% 的修正回調，但該行並不認為將會出現超過 50% 的跌幅。

由 Jonathan Golub 所領導的瑞士信貸分析師團隊則是在上月表示，將 2021 年標普 500 指數的目標價從 4050 點上調至 4200 點，意味較當前水平還有約 10% 的上漲空間。

該行也預估，標普 500 指數的整體每股收益將在今年攀升至 175 美元，並有望在 2022 年底將達到 200 美元。瑞士信貸分析師團隊認為，強有力的刺激措施加上重新開放，有望加速美國的經濟反彈。

美國私募基金黑石集團 (Blockstone) 則是預測，標普 500 指數上半年恐重挫 20%，之後一路反攻、上看 4500 點。此外，該集團也預測 Fed 和財政部將延續寬鬆政策以支撐經濟，通膨溫和上升，帶動金價上漲並提高加密貨幣吸引力，美元將因美國經濟轉強而扭轉跌勢。