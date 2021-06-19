〈美股盤後〉Fed再放鷹四巫日混亂 VIX急升美股黑壓壓

週五 (18 日) 聯準會 (Fed) 官員布拉德釋出更激進的升息預測，鷹派訊息引發四巫日混亂，恐慌指數急升 16%，美債殖利率曲線趨平，金融、能源等週期股暴跌，四大指數齊跌，道瓊收黑逾 500 點，費半大跌逾 2.4%，台積電 ADR 跌近 3%。

道瓊週跌 3.5%，打破連續三週的漲勢，為去年 10 月底以來表現最差的一週，標普和那指本週跌幅分別為 1.9% 和 0.2%。

四巫日結算是指美國市場於季月（三月、六月、九月、十二月）第三個星期五之四種衍生性金融商品 (股票指數期貨、股票指數選擇權、個股期貨、個股選擇權) 到期結算日，按往常經驗，預期股市波動可能加劇。

聯準會 (Fed) 本週三公布利率會議結果，大幅調高通膨預期，並將升息預期提前至 2023 年。週五美股盤前，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 釋出更顯鷹派的訊息。

布拉德表示，隨著經濟改善、通膨回升，預測 Fed 最快明年就會升息。儘管美股尾盤時段，美國明尼蘇達 Fed 分行總裁凱希卡里 (Neel Kashkari) 安撫市場表態，Fed 不應該在 2023 年前升息，美股跌幅仍持續擴大。

週四隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 7471 億美元，創下歷史次高，連續 8 個交易日超過 5000 億美元。

政經消息方面，白宮重申總統拜登拒絕將汽油稅與通膨指數掛鉤的想法。拜登週五表示，將在下週一 (21 日) 審查兩黨基礎計劃後再來做出回應。

美國白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 表示，白宮將考慮安排總統拜登與中國國家主席習近平面對面會談，時間點可能落在 10 月義大利舉行的 G20 高峰會期間。

中國正建議美國取消川普時期所開徵的關稅，一名中國商務部的研究人員梅新育表示，隨著美國通膨擔憂加劇，這樣做很符合美國利益。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.77 億例，死亡數突破 384 萬例，美國累計確診超過 3351 萬例，累計死亡數超過 60.1 萬。印度累計確診超過 2976 萬例，巴西累計確診 1770 萬例。

世衛組織 (WHO) 表示，研究表明在印度首次發現的 Delta 病毒比 Alpha 的傳染性高約 60%，Delta 正在成為全球主要的新冠病毒變種。美國總統拜登稱 Delta 變種似乎對年輕族群特別危險，呼籲年輕人盡速施打疫苗。

週五 (18 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 533.37 點，或 1.58%，收 33,290.08 點。

標普 500 指數下跌 57.76 點，或 1.37%，收 4,164.10 點。

那斯達克指數下跌 130.97 點，或 0.92%，收 14,030.38 點。

費城半導體指數下跌 78.90 點，或 2.44%，收 3,152.81 點。

標普 11 大板塊無一倖免，能源、公用事業和金融板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.01%；臉書 (FB-US) 下跌 2.04%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.067%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.56%。

道瓊成分股多收低。Salesforce (CRM-US) 下跌 0.66%；高盛 (GS-US) 下跌 3.52%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.56%；開拓重工 (CAT-US) 跌 0.26%；波音 (BA-US) 跌 0.74%；旅行家 (TRV-US) 下跌 2.76%。

費半成分股重傷。英特爾 (INTC-US) 下跌 2.64%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.43%；美光 (MU-US) 下跌 4.58%；AMD (AMD-US) 上漲 0.11%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.099%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.74%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.80%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.53%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.99%。

個股消息

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.01% 至每股 130.46 美元。高盛分析師 Rod Hall 分析了中國信息通信研究院 (CAICT) 數據顯示，目前 iPhone 在中國的出貨量比 iPhone X 系列低 12%，這與「超級周期」的說法背道而馳。

Nvidia (NVDA-US) 早盤開紅跳漲，一度來到每股 775 美元的日內高點，但尾盤急殺之下，Nvidia 收黑 0.099% 至每股 745.55 美元。美國銀行週五加入大多頭行列，將 Nvidia 目標價升至每股 900 美元，預測人工智慧 (AI) 的應用日益普及之下，Nvidia 在雲端、企業、邊緣和電信領域擴大應用，可以幫助資料中心銷售額增加 2 倍。

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 週五收紅 2.58% 至每股 565.59 美元。該公司週四公布會計年度第二季財報優於預期。

丹麥生物製藥公司 Orphazyme(ORPH-US) 暴跌 49.66% 至每股 7.33 美元。美國食品和藥物管理局 (FDA) 拒絕批准該公司治療 C 型尼曼匹克症的藥物的上市申請。

萊納房屋公司 Lennar (LEN-US) 上漲 3.76% 至每股 98.17 美元。得益於房地產市場火爆，高盛將 Lennar 股票評級升至「增持」。

Fox (FOX-US) 上漲 0.96% 至每股 35.78 美元。該公司宣布庫藏股加碼計畫，規模上調 20 億美元至 40 億美元。

華爾街分析

TD Ameritrade 交易員服務高級經理 Shawn Cruz 提到：「市場認為 Fed 在控制通膨方面將落後於曲線，現在市場對 Fed 控制通膨的信心有所增加。」

ATAC Funds 投資組合經理 Michael Gayed 說：「過去幾個月來，科技股、美債和加密貨幣在不時的拋售壓力尚未影響到美股整體，但這種情況可能正在改變，每個人都在冒險和再通膨 (reflation) 論點上走得太遠了，忘記了謹慎以對。」

Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 稱：「市場出現一點點拋售並不令人感到驚訝。考慮到股市長時間的強勁表現，看到一些獲利回吐很正常。」

ThinkMarkets 分析師 Fawad Razaqzada 表示：「股市下跌並不奇怪。美股創下一系列歷史新高，自去年以來一直超過經濟復甦。現在市場正在重新定價，因為 Fed 慢慢開始改變其貨幣政策立場，拋售潮即將到來。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主