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多空論戰！中國政策反覆 鐵礦砂淪全球波動最大原物料

多空論戰！中國政策反覆 鐵礦砂淪全球波動最大原物料 (圖:AFP)
多空論戰！中國政策反覆 鐵礦砂淪全球波動最大原物料 (圖:AFP)

鐵礦砂原本是原物料上漲初期最炙手可熱的大宗商品，但受到中國政策反覆不定影響，現在淪為全球波動最劇烈的商品，多頭和空頭對價格前景各執一詞。

鐵礦砂行情今年初由多轉空，衝上歷史新高，但在大約僅一個月的時間裡墜入熊市，接著重返多頭行情。30 天就有如此劇烈的波動，成為全球 24 種交易最熱絡商品中行情最波折的一個。

中國是鐵礦砂最大消費國，多頭和空頭正在觀察該國政策如何影響需求。

Kallanish Commodities 分析師 Tomas Gutierrez 說，中國為了控制價格祭出削減產量的政策，也想讓企業減少投資但不裁員，「為了在這些目標之間取得平衡，導致政策反覆，也讓鋼鐵展望隨之改善或惡化。」

鐵礦砂期貨價格 (紅) 和 30 天波動率 (紅)。來源: Bloomberg
鐵礦砂期貨價格 (紅) 和 30 天波動率 (紅)。來源: Bloomberg

中國在疫情爆發後利用財政和貨幣刺激振興經濟，催生房地產和基建榮景，並鼓勵鋼鐵廠生產，帶動鐵礦砂價格過去一年來翻倍上漲。但現在北京當局的壓力變成通膨增溫，方法是透過緊縮信貸和打壓營建支出。

再加上中國去年承諾推動碳中和經濟，包括減少鋼鐵生產，都讓鐵礦砂前景蒙上陰霾。

矛盾的政策導致鐵礦砂市場起伏不定，新加坡交易的鐵礦砂基準期貨價格，先在 5 月 12 日漲到每噸 233.75 美元的歷史新高，兩周過後暴跌至 170.50 美元，雖然仍比 2013 年至今的均價高逾一倍。

多頭和空頭辯論後市

交易員認為，鐵礦砂價格繼續上漲空間有限，中國已經開始限制信貸，代表大宗商品價格將滑落。CRU 集團資深分析師 Richard Lu 也說，由於中國正在退出大規模刺激政策，追求內需帶動的經濟成長，中國鋼鐵需求將轉趨溫和。

需求受打壓之際，供給卻持續創新高。中國煉鋼廠 5 月生產達到空前高，今年來累積產量已經超過 4.73 億噸。中國去年鋼鐵產量為 10.5 億噸，致力打擊空汙的北京警告這已經是很高的水準。

上海金屬市場 (SMM) 資深分析師 Lu Ting 表示，目前沒有任何因素顯示鐵礦砂價格將崩盤預料鐵礦砂未來三個月價格將在 180 到 210 美元之間遊走，理由是當鋼鐵產量下滑，煉鋼廠的價格和利潤將提升，並使汙染程度較低的鐵礦砂價格更平易近人。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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