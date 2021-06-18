美30年期固定抵押貸款利率升至3.25% 創近兩月新高

CNBC 引述 Mortgage News Daily 報導，美國 30 年期抵押貸款固定利率在周四（17 日）明顯走高，來到 3.25%，創下 4 月中旬以來最高點。

該利率走高是對聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前在會議發表評論的回應。Fed 官員說可能在 2023 年前升息，但並未提到何時開始縮減購債計畫。

抵押貸款利率隨 10 年美國公債殖利率起伏，很大程度上也受到 Fed 購買抵押擔保證券（MBS）數量影響。Fed 最新的鷹派發言讓一些投資人措手不及，導致債券殖利率與抵押利率高於預期。

Mortgage News Daily 營運長 Matthew Graham 說：「市場對 Fed 升息前景感到有些意外，雖然 Fed 無法控制抵押利率，但走勢表明 Fed 必須以多快的速度縮減購債。」

Fed 越早開始縮減購債規模，抵押貸款利率就會越早走高，如同 2013 年 6 月的「縮減恐慌」（taper tantrum）。

目前的抵押利率比上周五（11 日）高出 0.25 個百分點，較一年前高出約 0.25 個百分點。儘管聽起來不多，但對於希望透過再融資節省開銷的人來說相當重要。一般的經驗法則是，如果無法讓利率降個 0.5 個百分點，比如從 3.5% 到 3%，那就不值得為此花錢。

去年秋天利率大幅下降，截至今年 2 月為止，30 年期固定抵押貸款利率為 2.75%，引發再融資熱潮。但據抵押貸款銀行協會（MBA）數據，目前申請房屋貸款再融資的人數比去年減少 22%，能從再融資獲利的借款人比過去少得多。

對於購屋者來說，鑑於目前近乎天價的房價，任何的利率上升不影響每月的薪水，卻讓申貸條件提高許多。

realtor.com 的經濟學家 Danielle Hale 表示，這對購屋的人來說是重新省視家庭開銷預算的好時機，如此一來就能明白利率上升 0.25 個百分點對價格會有多少影響，要未雨綢繆。

她說：「即使抵押利率上升，對目前的購房者來說還不是最大挑戰，他們要面臨的是相對較少、暢銷且昂貴的房屋物件。」