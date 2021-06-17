木材昂貴+建材短缺拖累美房市 5月未開工建案創22年新高

美國商務部周三 (16 日) 發布美國 5 月房屋營建數據，受到昂貴木材以及其他建材短缺影響，導致營建業難以從房市供不應求的優勢中受益。

報告顯示，美國未來房屋的營建許可降至 168.1 萬戶，為 7 個月低點，房屋竣工戶數也下滑 4.1% 至 136.8 萬戶，此外，已經獲准建設但尚未開工的房屋數量飆升至 1999 年以來最高水平，顯示供應可能會在一段時間內保持緊張，並推動房價上漲。

美國海軍聯邦信用合作社經濟學家 Robert Frick 表示，儘管需求依然強勁，但材料和勞動力短缺使營建商難以興建房屋，潛在買房者應該預期房屋供應將趨緊，可預期新屋和成屋房價將上漲。

美國 5 月新屋開工數成長 3.6%，季增年率 (SAAR) 為 157.2 萬戶，4 月數據自先前公布的 156.9 萬戶下修至 151.7 萬戶。其中 5 月新建案集中在美國中西部、西部和南部，但在東北部有所下降。

不過，5 月新屋開工數仍低於 3 月的 172.5 萬戶，當時是 2006 年 6 月的高點。

獨棟住宅是美國房市最大類型建築，5 月開工數成長 4.2% 至 109.8 萬戶，波動較大的多戶公寓住宅開工數成長 2.4% 至 47.4 萬戶。

5 月房屋竣工數量下降 4.1% 至 136.8 萬戶，其中獨棟竣工量下降 2.6% 至 97.8 萬戶。房地產經紀人估計，獨棟住宅的開工率和竣工率分別需要在每月 150 萬至 160 萬戶之間才能縮小庫存缺口。

據最新生產者價格報告，5 月份軟木價格年增 154.3% ，創歷年新高增速。雖然隨著鋸木廠忙著增加產量和進口量，木材期貨已從 5 月歷史高點回落，但目前價格仍然高昂。

美國全國房屋建築商協會 (NAHB) 周二公布調查顯示，6 月份獨棟房屋營建業信心降至 10 個月低點，主因在於軟木和其他材料成本上升以及供給量下降，這減緩住宅建設的強勁成長步伐，並推高新房價格。

穆迪分析 (Moody's) 的資深經濟學家 West Chester 表示，美國正在經歷成本推動型通膨，歷史上而言，這比其他通膨原因更為短暫，主因是需求拉動。

美國房市在疫情爆發後的經濟復甦中表現出色，自去年第三季以來，住宅建設投資出現雙位數的成長，大多數經濟學家預計，房地產將對今年美國第二季 GDP 成長帶來良好的貢獻。