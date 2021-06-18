6月19日成美聯邦假日 「六月節」首年強碰美股「四巫日」

美國總統拜登周四 (17 日) 簽署立法，6 月 19 日「六月節」(Juneteenth) 正式成為聯邦假日，以紀念美國奴隸制終結，但突如其來的假日讓華爾街大銀行和金融交易所忙著思考如何安排營運，目前已知美股本周五和下周一保持正常交易，美國聯準會和美國證券交易委員會 (SEC) 周五關閉一天。

六月節今年第一年上路遇到周六假期，美國多數聯邦政府員工將獲得有薪假一天，但金融市場不是這麼一回事，舉例來說，美國的金融交易所——主要是紐約證券交易所 (NYSE) 和那斯達克交易所 (Nasdaq)——將彙整銀行、經濟商和主管機關的意見之後，再決定六月節是否休市。

NYSE 和那斯達克本周五和下周一將正常交易，交易時段也照常 (美東上午 9 點 30 分到下午 4 點)。這兩個交易所每逢聯邦假日通常跟著休市，但哥倫布日和退伍軍人節是少數的例外。

「六月節」強碰「四巫日」

每年 6 月的第三個禮拜五對美股而言是忙碌的一天，因為這是每季一次的「四巫日」(Quadruple witching day)，個股期貨、個股選擇權、指數期貨、指數期貨選擇權四種衍生性金融商品在這天到期結算，市場波動通常較大。

美國聯邦準備理事會 (FRB) 在華盛頓的辦公室周五就會公休一天，但金融服務照常。此外，SEC 將在周五休息一天，EDGAR 電子化系統不受理企業提交的資料。

美國證券業暨金融市場協會 (SIFMA) 則表示，不建議固定收益市場今年六月節休市一天，因為聯邦結算系統仍開放交易。不過 SIFMA 未來會在日曆上把六月節標示為假日。

摩根大通、瑞士銀行 (UBS) 周四公告，美國員工彈性有薪假增加一天，摩根士丹利已通知員工本周五只要上班半天。

為何金融市場不喜歡多一個休市日？

喬治城大學麥克唐納商學院 (McDonough School of Business) 教授 Jim Angel 表示，金融市場不太喜歡迎接多一個休假日，因為這代表將失去一天的營收，特別是六月節時間正好落在 5 月 31 日陣亡將士紀念日、7 月 4 日獨立紀念日的中間。

拜登周四簽字立法，讓六月節成為美國自 1983 年設立馬丁路德紀念日以來，第一個新增的法定假日。相關法案在國會拖了一段時間，直到去年「反歧視亞裔」和「黑人的命也是命」運動蔚為風潮，種族歧視問題再度引發關注，才加速法案推動。

美國金融市場有時跟不上國會的步伐，馬丁路德紀念日在 1983 年成為法定假日，但直到 15 年後，大型金融交易所才決定在這天休市。

六月節是為了紀念德州在 1865 年 6 月 19 日這天廢除奴隸制，象徵美國的奴隸制度正式走入歷史。