〈能源盤後〉IEA料明年年底回到過往水準 原油連漲3週 登逾2年高點

週五 (11 日) 交易，原油期貨價格連續第三日收高，站上 2 年多高點，係因國際能源署 (IEA) 預期，明年年底前全球石油需求將恢復到新冠肺炎疫情大流行之前的水準。

IEA 在其 6 月份的石油市場報告中表示，生產商將須提高產量才能對應上需求的復甦。該機構預期今年需求上升後，明年會再加速上升，到 2022 年底前達到 1.006 億桶 / 日。

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Dickson 表示，「市場不能忽視 IEA 報告中明顯看漲的訊號，在 IEA 的報告中，他們還呼籲 OPEC + 增產以對應 2022 年的石油需求復甦。」

「OPEC + 的供應保守主義自去年以來一直支撐著油價，這也是油價為何達到如此高點的原因，今年下半年起 OPEC + 肯定有增產的空間，只要 OPEC + 不增產，那麼油價一定會有上漲空間。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 62 美分或近 0.9%，收每桶 70.91 美元，為 2018 年 10 月以來最高點。

根據道瓊市場數據，按最近月期貨價格計算，WTI 原油價格本週上漲近 1.9%，為連續第三週收高。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 17 美分或 0.2%，收每桶 72.69 美元，登 2019 年 4 月以來最高點，且本週漲幅 1.1%。

IEA 表示，全球需求在經歷去年創紀錄的下降 860 萬桶 / 日後，2021 年預期反彈 540 萬桶 / 日，2022 年再進一步增加 310 萬桶 / 日。「不只是各個地區復甦不均，包括各部門和產品也復甦不均，雖然先進經濟體的疫情即將看到尾聲，但疫苗分發緩慢仍可能會危及非 OECD 國家的復甦。」

IEA 表示，OPEC+ 有比其 2021 年 7 月至 2022 年 3 月目標增產 140 萬桶 / 日的空間，「我們首次對 2022 年供需平衡狀況的詳細研究印證了早前的預期，即 OPEC + 必須『打開水龍頭』才能讓全球石油市場獲得充足的供應。」

本月稍早，OPEC + 同意維持目前逐步增產到 7 月底的計畫不變，讓原油期貨價格登上 2 年多高點。下一次 OPEC + 會議將在 7 月 1 日召開。

IEA 表示，仍有許多因素可能會影響 OPEC+ 撤回疫情期減產的速度。「OPEC+ 撤回減產的速度將不僅取決於抑制病毒傳播的成功程度和需求成長，也取決於伊朗原油最終返回市場的時間點。」

美國能源資訊署 (EIA) 週三公布，美國上週汽油庫存意外大增，且該燃料的隱含需求下降。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「隨著夏日駕駛季推展，以及經濟活動的增加支撐蒸餾油需求，近期需求的下降可能會回升到更高的水準。美國經濟的復甦仍預期會推動全球整體的成長。」

「美國原油庫存目前在 4 個月低點，低於正常水準，隨著夏季需求預計增加，原油庫存可能進一步收緊。」他說。

貝克休斯週五公布的數據顯示，本週美國活躍的石油鑽井數量增加 6 個，達到 365 個，意味著美國產量可能很快將上升。

與此同時，「伊朗仍是未知數，取決於核協談判結果。倘若成功，伊朗石油就會再增加 100 萬桶出口量，OPEC 將須為這一點做出回應。」Steeves 說。

其他能源商品交易

7 月交割的汽油期貨價格下跌 1.2%，收每加侖近 2.19 美元，本週下跌近 1.2%。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.1%，收近每加侖 2.12 美元，本週僅小升 0.04%。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.7%，收近每百萬 Btu 3.30 美元，本週上漲近 6.4%，創去年 10 月 30 日以來最高收盤價。

施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，週四 EIA 報告稱，上週美國燃料供應量增加 980 億立方英呎，高於 5 年均線 (920 億立方英呎)，「但是未來幾週，美國西部部分地區將出現創紀錄的高溫，可能會逆轉這種趨勢，因為高溫提高了大眾對冷氣需求，會推升製冷發電機對天然氣的需求。」