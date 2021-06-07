不甩通膨隱憂 美股今年吸金近1800億美元

儘管通膨隱憂蠢蠢欲動，但仍不減資金對美股的青睞，根據 EPFR Global 統計，今年以來，美國股票型基金淨流入達 1790 億美元，遠超過去年總流入金額 270 億美元，星展分析，主要受惠企業獲利、經濟復甦、量化寬鬆與疫情趨緩四大利多加持，吸引資金大舉敲進美股。

進一步觀察各市場資金動向，包括歐洲、日本今年以來分別淨流入 160 億美元、90 億美元資金，亞洲 (不含日本) 淨流入資金也同樣疲軟，今年以來僅約 120 億美元。

星展集團投資總監辦公室分析，資金大幅流入美股顯示市場對美國經濟復甦深具信心，預期未來數月，標準普爾 500 指數可望受惠於經濟成長、企業獲利增長、貨幣寬鬆與疫情緩解等利多因素加持，帶動指數持續攀升。

首先是總體經濟動能強勁，星展表示，目前美國總經動能仍然強勁，ISM 製造業指數一直保持在代表景氣擴張的 50 之上，美國失業率也一直在穩定下降，截至 4 月失業率為 6.1%，顯示未來國內消費前景良好。

其次則是企業獲利成長動能強勁，第一季每股企業財報中高達 87% 的公司獲利優於市場預期，其中科技和金融類股表現亮眼。預期企業獲利強勁動能可望持續。

第三、貨幣政策寬鬆也是助攻美股的關鍵之一，在聯準會的超寬鬆貨幣政策依然持續，政策官員認為，近期通膨壓力上升只是暫時性，淡化了過早採緊縮性政策的可能性。

另外，肺炎疫情改善，星展表示，美國每日新增肺炎病例呈現急劇下降趨勢和疫苗接種率高的情況顯示疫情獲得控制，這對美國經濟前景是正面的。

以類股表現來看，目前科技類股評價面大幅下滑，應重新評估，資金改抱金融和原物料類股。

星展認為，儘管科技股評價面下滑，但企業獲利仍然強勁，從最近一季的企業財報顯示，科技類股 96% 的企業獲利優於市場預期，而且有 89% 的企業營收呈現成長，隨著科技類股本益比下滑 12%，可望出現提逢低介入、長期布局科技股的機會。