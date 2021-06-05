美食外送也要省荷包 一張表盤點10張信用卡 最高回饋13%

台灣疫情尚未趨緩，民眾只能在家防疫，各飯店、餐廳紛紛推出外送外帶優惠，除了餐廳的外帶優惠外，各銀行也跟美食外送平台合作，提供刷卡回饋， Money101 整理了 10 張有外送平台優惠的信用卡，讓消費者在家享受美食的同時也不要忘了省荷包，選對信用卡最高回饋 13%。

各銀行信用卡除了提供 UBER Eats 及 foodpanda 兩大外送平台優惠外，也有業者跟有無外送及 Foodomo 合作，提供了銀行卡友專屬的優惠序號，只要是符合規定的卡友，結帳時輸入序號即可享有折扣。

其中，星展銀行提供 6 月底前申辦的新戶於 UBER Eats 及 foodpanda 兩大外送平台最高 13％ 的回饋，另外針對舊戶也有提供 UBER Eats 指定優惠序號，結帳時輸入即可折抵 120 元。

中國信託英雄聯盟卡則提供 Uber Eats、foodpanda、有無外送及 Foodomo 四個美食外送平台最高 10% 現金回饋，此外，Uber Eats APP 新會員只要綁定中國信託全卡別，結帳時輸入指定優惠序號，單筆消費不限金額即可現折 100 元。

永豐銀行 DAWHO 卡則是主打在 foodpanda 和 Uber Eats 消費回饋 5%，加上國內一般消費回饋 2%，最高可以享 7% 回饋；使用新光銀行新光三越聯名卡在 foodpanda 及 Uber Eats 消費，最高則是回饋 10%，每月上限 100 元，同時，新光銀行也給出了多組優惠序號，滿足不同卡友的訂餐及生鮮外送需求。

Money101 總經理朱本傑提醒，多數信用卡皆針對美食外送平台提供回饋及優惠，鼓勵民眾多利用優惠即可享受美食，也配合政府在家防疫減少外出。同時消費者也要注意外送回饋等相關規定，大部分都有金額上限，而折扣碼亦有新舊會員之分，多數優惠序號僅提供該平台新會員首購使用，建議消費者下單之前應多加留意。