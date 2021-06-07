本週操盤筆記：蘋果WWDC、世界半導體大會、G7領導人峰會

本週重點國際財經大事包括：蘋果 WWDC 大會、世界半導體大會、G7 領導人峰會、三大機構原油展望報告，其中市場最為關注蘋果 WWDC 大會。

本週操盤筆記 (0607-0611)

1. 蘋果 WWDC 大會：

蘋果將於台北時間週二 (8 日) 凌晨 1 時召開 WWDC 全球開發者大會，市場預期，除將宣布新一輪軟體更新，包含 iOS 15、iPad OS 15、macOS 12、watchOS 8 等，也傳出將亮相搭載 MiniLED 的 MacBook Pro。

2. 世界半導體大會：

週三 (9 日) 至週五 (11 日) 世界半導體大會將於南京召開，台積電、新思科技、中芯國際、瀾起科技、日月光、中微半導體等 300 餘間半導體公司皆將前往參展。

本次世界半導體大會，將舉辦「高峰論壇」與「創新峰會」兩大論壇，並聚焦討論當前重要的產業焦點，如汽車半導體、第三代半導體、物聯網等主題。

3.G7 領導人峰會：

美國總統拜登 (Joe Biden) 週五 (11 日) 將啟動任內首次的海外訪問，將前往歐洲參加 G7 領導人峰會之外，也將參加北約峰會。

而此前 G7 領導人峰會的「會前會」，也就是 G7 財長會議，已同意將全球性最低企業稅率定在 15%，這意味著 Facebook (FB-US)、Google (GOOGL-US) 等跨國巨頭皆需繳納至少 15% 稅率，創下歷史性共識。

4. 三大機構原油展望報告：

本週包括 IEA、OPEC、EIA 等三大原油機構皆將公布每月能源市場展望，市場聚焦，三大機構針對 Q3 的原油需求展望，以及是否可能相應擴大增產。