為地球暖化1.5°C努力 G7計劃停止金援國際燃煤發電

七大工業國集團 (G7) 周五 (21 日) 同意在今年底的首屆氣候領袖會議上，宣布停止對國際燃煤發電項目提供資金，並對日本、美國施壓，要求兩國作出具體承諾放棄碳密集型能源發電。

G7 在召開視訊會議後發布聯合聲明表示：「國際社會的碳投資絲毫未減少的情況必須立即停止，且應承諾採取具體步驟，在 2021 年底前完全中止對燃煤發電的新投資。」

不過，G7 仍可能允許為使用碳捕捉與封存技術等降低碳排放措施的項目融資。

G7 還肯定將全球暖化使溫度高於工業化前水平 1.5°C 的重要性。2015 年巴黎氣候協定目標將全球溫度上升幅度控制在約 1.5°C 的水平。

作為今年 G7 的主辦國，英國對煤炭採取強硬立場，希望協調整個 G7 放棄該資源，與其他碳氫化合物相比，煤炭具有較大的碳足跡。英國政府發言人表示，英國在面對氣候變化、逐步淘汰煤炭方面為全球第一，去年已超過 5000 個小時未使用煤炭發電，約超過 208 天。

儘管祭出相關資金限制，G7 仍未設定任何終止燃煤發電的目標日期。BBC 表示，日本在會議中反對強力限制煤炭使用，英國期望日本能在 11 月舉行的第 26 屆聯合國氣候變遷大會 (COP26) 放寬立場。

歐洲多國已著手減碳，英國今年煤炭發電僅占總發電量不到 2%，低於 2012 年的 40%，並計劃 2024 年關閉所有燃煤電廠，同時擴大再生能源發電比例。

法國則計劃在明年前完全淘汰燃煤發電，義大利、德國分別預計在 2025 年和 2038 年前逐步淘汰燃煤發電。不過，迄今為止，日本和美國沒有設定具體日期。

拜登政府目標是 2030 年將溫室氣體排放量與 2005 年相比減少 50% 至 52%。要實現此目標，美國勢必要停止使用煤炭，煤炭目前占美國總發電約 19%。然而，由於經濟上依賴煤炭燃料的地區可能在政治上反彈，因此美國不願做出明確承諾。

雖然日本宣布將在 2050 年實現溫室氣體淨零排放，但煤炭目前仍占日本總發電量約 32%，是 G7 中占比最高的國家。此外，在 2011 年福島核災後，大部分核電廠仍然閒置，再生能源可建置地點也比歐洲少。

考慮到煤炭低成本和穩定供給，日本政府不願在目前情況下完全排除煤炭發電，並認為在邁向零碳排放的過程中，需要針對每個國家獨特處境與能源結構來做出最佳決策。