2021 蘋果 WWDC 全球開發者大會 6/7 線上舉行

蘋果週二 (30 日) 確認，將於 6 月 7 日至 11 日以虛擬方式召開 2021 蘋果 WWDC 全球開發者大會。

像往常一樣，蘋果 (AAPL-US) 選在 6 月舉辦 WWDC，但因新冠疫情持續影響，按去年的方式，2021 蘋果 WWDC 全球開發者大會將於線上舉行。

蘋果全球開發者關係、企業和教育行銷副總裁 Susan Prescott 表示：「我們喜歡在每年 WWDC 大會上將開發者聚集在一起，瞭解蘋果最新的技術，並把他們與蘋果工程師連結起來。」

Susan Prescott 稱：「蘋果正努力使 2021 WWDC 成為我們最大、最好的大會，並很高興為蘋果開發者提供新的工具來支持他們，因為他們建立的應用程式，改變了我們的生活、工作和娛樂方式。」

2021 蘋果 WWDC 全球開發者大會延續去年方式，將以免費的形式邀請全球開發者一同參與，提供會議和實驗，在活動中將引入的新功能，此外，還將舉辦傳統的 Swift 學生挑戰賽，即日起至 4 月 18 日，學生開發者可提交作品參與 Swift Student Challenge 競賽。

2021 年 WWDC 線上主題演說仍然是人們關注的重大事件，可以看到蘋果的產品生態系統將走向哪個方向。