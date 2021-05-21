晶片荒蔓延 日產6月實施減產 估少2.9萬輛

日產汽車 (Nissan)(7201-JP) 受車用晶片短缺影響，6 月的日本國內生產將實施調整。其中，位於福岡的「日產自動車九州」(Nissan Motor Kyushu) 的工廠運作日數將減少三天；追濱工廠取消 6 月份的夜班。與 4 月時點的計畫相較，預估 6 月的汽車生產將減少 2.9 萬輛左右。

根據《日本經濟新聞》21 日 (週五) 報導，日產自動車九州將於 6 月 24、25、28 日共三天時間，全天停止工廠運作，夜班次數也會大幅刪減。櫪木工廠也將於 6 月 1~18 日取消日間時段的班表。

日產汽車的高級車品牌 Infiniti，也會在 6 月針對兩個車款的生產來作調整。其中，坐落在墨西哥中部 Aguascalientes、與德國戴姆勒的合資工廠，將停止「QX50」的生產；日本櫪木工廠的「Q50」生產也會大幅減少。

日產汽車曾經在 5 月 11 日的財報發表會中提到，2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的汽車生產因受到車用晶片短缺影響，預測全年生產台數將減少 50 萬輛。當中的 25 萬輛份額，計畫在下個年度透過增產來補足。

此外，同業的日本三菱汽車 (7211-JP) 也同樣遭遇車用晶片短缺的問題，6 月的日本國內外生產將減少約 3 萬輛。除了到 5 月為止已實施生產調整的日本國內兩座工廠、以及泰國工廠之外，印尼工廠及日本國內的「Pajero Manufacturing Co., Ltd.」也將加入減產行列。而不論是哪座工廠，都不會設定全天停工的日子。