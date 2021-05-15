車商難度晶片荒 Stellantis將裁逾千名員工 馬自達年產能縮水

晶片短缺情形加劇，車廠紛紛傳出產能減損甚至裁員的消息，全球第四大車廠 Stellantis NV 周五（14 日）表示將裁掉伊利諾州 Jeep 車廠超過 1,600 名員工，日本汽車製造車商馬自達（Mazda）預估，晶片危機將影響今年 10 萬輛的汽車生產。

Stellantis 是由兩大車廠飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler, FCA）和寶獅雪鐵龍集團（PSA）合併創建的新公司，該公司表示，將於 7 月 26 日前裁撤 Jeep 在伊利諾州車廠的 1,671 名員工，目的是「平衡銷售與生產」。

Stellantis 也說，晶片短缺造成 Jeep Cherokee 運動休旅車產量大幅下降，為平衡公司營運因此裁員，以度過這次難關。

馬自達則預估，晶片荒將導致全球 10 萬輛汽車生產受影響，但將利用現有晶片庫存，把影響從 10 萬輛縮減至 7 萬輛左右。

Stellantis 去年 Jeep 汽車銷量下降 29% 至 191,397 輛，而在新冠疫情期間，交付量下降了 14%。汽車數據研究公司 AutoForecast Solutions 表示，Stellantis 的伊利諾州車廠在今年 2、4、5 月都處於閒置狀態。

Stellantis NV 減產已有一段時間，去年 2 月先是減少車廠 3 個班次，影響超過 1,300 名員工，今年 2 月再度推動人力精簡措施，裁減 150 員工。

不過 Stellantis 在去年 11 月與美國汽車工人聯合會（UAW）達成一份為期 4 年的協議，在合約生效期間不但不會關閉工廠，還會進行投資。

在新冠疫情期間，全球生活方式大改變，在家工作與上課情形已成後疫情時代的新日常，也因此刺激消費性電子產品銷售大增，讓晶片短缺問題更加嚴重。

管理諮詢顧問公司 AlixPartners 周五表示，如果晶片短缺問題遲遲未解，今年全球汽車業面臨恐怕面臨 1,100 億美元損失，比 4 月預估的 610 億美元倍增，汽車產量也將減少 390 萬輛，比 4 月所估的 220 萬輛更多。