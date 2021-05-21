歐盟半導體大計沒幫助？英飛凌執行長槓上歐盟執委

歐盟主要晶片製造商英飛凌（Infineon Technologies AG）周四（20 日）表示，歐盟要成為下一代半導體晶片生產重鎮的計畫，對半導體業並無任何幫助。歐盟執委布勒東（Thierry Breton）隨即召開記者會反駁，是為了新市場做準備。

英飛凌執行長 Helmut Gassel 受訪時說：「我們認為歐洲應該專注引進現代技術，以滿足地方產業需求，而非最先進的技術。」

由於晶片荒蔓延各產業，企業無法滿足對汽車、電視遊樂器、冰箱等產品需求。歐盟先前曾表示，盼未來十年內將歐洲地區的晶片產量增加一倍，達到占全球供應量至少 20%。

歐盟計畫在歐洲晶片製造商、研究中心和國家政府組成的聯盟協助下，推動 20 奈米至 10 奈米晶片設計與生產，另外也訂下生產 5 至 2 奈米晶片的目標，這是半導體業內龍頭台積電 (2330-TW)、三星電子皆尚未達成的遠大目標。

不過歐盟想製造成本較高、技術較先進的晶片目標卻引發半導體業界質疑。近幾十年來，歐盟的消費電子產業衰退，使歐洲製造小巧且運算能力強大晶片的生意門可羅雀。

反觀現在晶片荒鬧最兇的汽車製造業，需要的是製程較為成熟且體積較大的晶片，然而歐盟卻沒把心思放在該產業上，與目前的趨勢背道而馳。

Gassel 表示，目前需要更強大運算能力晶片的只有自駕車。現在到未來 5 年內，絕大多數生產的汽車都無法應用 20 奈米以下的晶片，追求先進晶片製程技術並無法從中獲益。

意法半導體（STMicroelectronics）執行長謝利（Jean-Marc Chery）先前也歐盟野心潑冷水。謝利本月接受法國新聞頻道 BFM TV 訪問時說：「如果是先進技術，我們沒有加入競賽的理由，這對我們的商業活動影響很小。」

意法半導體執行長 Jean-Marc Chery 也說：「如果是先進技術，我們沒有加入的理由，因為對我們的商業活動助益相當有限。」

歐盟執行委員布勒東：替新市場做準備

歐盟主管工業和服務業的執行委員布勒東周四晚間在記者會上反駁：「歐盟的目的是為了下一個市場做準備，新市場將會比我們預期還要快出現。」

此外他也說，由於汽車製造業是目前晶片市場重心，因此歐洲的晶片供應商主要都把焦點放在汽車晶片，但是，歐洲未來也將需要高速效能的處理器來支援 5G 無線網路，以及所謂的邊緣運算技術（Edge Computing）。

邊緣運算技術技術是一種分散式運算的架構，將應用程式、數據資料與服務的運算，由網路中心節點，移往網路邏輯上的邊緣節點來處理，可以加快資料的處理與傳送速度，減少延遲。