車用晶片短缺 現代、起亞下週停工數日

南韓現代汽車 (005380-KR) 與子公司起亞汽車 (000270-KR) 週五 (14 日) 宣布，由於半導體短缺，部分的組裝產線將從下週起暫停數日。

現代汽車發言人表示，蔚山第五工廠將於下週一至週二停止運作，該工廠負責生產 Tucson 及 Nexo 氫能燃料電池車。另外，負責 Avante 與 Venue 的蔚山第三工廠，也將於下週二停工。

先前由於半導體短缺，現代汽車的蔚山第一工廠就曾在 4 月 7 至 14 日期間停工，蔚山第四工廠也在 5 月 6 至 7 日停工。蔚山第一工廠負責生產 Kona 及 Ioniq 5 純電動車，蔚山第四工廠負責生產 Porter 皮卡。

現代的牙山工廠也因為相同因素，在 4 月 12 至 13 日、4 月 19 至 20 日停工。牙山工廠負責生產 Sonata 與 Grandeur 轎車。

現代在南韓國內共有七座汽車組裝廠，其中五座在蔚山，另外在牙山及全州各有一座工廠。另外在海外共有十座工廠，其中四座在中國，另外在美國、捷克、土耳其、俄羅斯、印度、巴西各有一座工廠。

起亞的南韓工廠也將停工，該公司負責生產 Stonic 的所下里第二工廠將於下週一至週二停工。

起亞在南韓國內有八座工廠，在海外有七座工廠。其中的三座在中國，而美國、斯洛伐克、墨西哥、印度也各有一座，總產能達 384 萬個單位。

該公司高層在上個月的財報說明會上，曾預估晶片短缺影響將持續到第二季底。

由於南韓汽車製造商的國外車用晶片供應商遭遇了天災、火災，預料汽車生產在第二季仍將持續面臨停工的命運。