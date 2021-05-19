Toyota也撐不住！日本兩座工廠因晶片短缺將於6月停工

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 於 18 日 (週二) 宣布，因受到半導體供應短缺的影響，日本國內兩座汽車組裝工廠將於 6 月暫停生產。這是豐田首度因為半導體短缺而讓日本國內工廠停工，共計有 2 萬輛的汽車生產將受到波及。

根據豐田公布的消息，生產受到影響的車款有目前交車延遲的小型車「Yaris」，以及小型休旅的「Yaris Cross」及「C-HR」。

將於 6 月暫時停工的工廠為日本豐田子公司的「豐田自動車東日本」(Toyota Motor East Japan) 的岩手工廠及宮城大衡工廠。

其中，岩手工廠的第一生產線將於 6 月的 7–14 日、以及 21–22 日期間共停工 8 天；第二生產線則將於 6 月的 9–15 日期間共停工 5 天。宮城大衡工廠則會在 6 月的 9 – 11 日期間停工 3 天。

豐田表示這回停工對於公司業績所造成的影響，都已經反映在 5 月 12 日所公布的 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的財測數據上頭，年度業績及銷售台數均維持原訂計畫不變。

豐田公司表示，截至目前為止，因受到半導體短缺影響而實施停工的日本國內工廠，只有專門負責生產小型車的豐田自動車東日本，而其他工廠的汽車生產則不受影響。