看好精品需求回溫 LVMH阿爾諾已斥逾5億美元回購自家股票

近月來，法國奢侈品巨頭路威酩軒集團 (LVMH) 董事長阿爾諾 (Bernard Arnault) 頻頻實施庫藏股計畫，最新監管文件指出，阿爾諾迄今已斥資約 5.38 億美元 (4.4 億歐元) 買回自家股票，顯示其對精品需求回升深感信心。

根據貝恩諮詢 (Bain) 與義大利奢侈品產業協會共同發布的市場觀察報告，個人奢侈品市場有望在今年重回 2019 年水平，當時市場規模約達 2800 億歐元。

今年第 1 季，LVMH 集團營收高達 140 億歐元，較去年同期成長三成，不僅遠超預期，更超過疫情前的營收水準。財報顯示，上季營收主要由亞洲市場 (日本除外) 貢獻，年增 86%，其次為美國市場的年增 23%。

今年迄今，LVMH 集團股價已漲逾 20％，幫助阿爾諾超車特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)，以 1620 億美元的身家躍升全球富豪榜第二名。

除了 LVMH 集團外，L'Oreal、BP 在內等歐洲權值股近期均陸續宣布庫藏股計畫。法國興業銀行 (Societe Generale SA) 策略師此前預計，歐洲企業將在明年實施規模 1500 億歐元 (約 1800 億美元) 的庫藏股計畫，較疫情爆發的前 5 年平均值增長 25%，大摩分析師也預計，歐洲企業執行庫藏股的趨勢將越來越顯著。