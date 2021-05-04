固態電池正夯 福特、BMW押寶新創公司Solid Power

據路透報導，福特 (F-US) 與寶馬（BMW）周一（3 日）表示，目前正攜手風險投資公司 Volta Energy Technologies，一同主導固態電池新創公司 Solid Power 進行一輪 1.3 億美元募資。

BMW 電池技術主管 Peter Lamp 表示，此次 B 輪募資能使 Solid Power 擴大內部製造能力，並有望在未來 10 年內，供應電動車所需電池。

Solid Power 拒絕透露在這輪募資後的公司估值，也拒絕透露是否會透過 SPAC 上市。

Solid Power 創辦人兼執行長 Doug Campbell 受訪時表示：「透過合作與募資，讓我們有足夠的資源將技術發展至電動車上，並且在不久的將來，也能夠正式應用在電動車上。」

Solid Power 表示，其技術製造的固態電池比目前電動車使用的鋰離子電池，還要多出 50% 的能量密度，而且由於內部沒有可燃配件，安全性也較佳。

然而，缺點是固態電池造價不僅比鋰離子電池昂貴，而且還需先證明其實際運作能力與續航力，之後還要能擴大生產規模以滿足產業需求。

福特與 Volta Energy Technologies 曾參與 Solid Power 在 2018 年 2,600 萬美元的 A 輪募資，本次是第二次對該公司的再投資，當時南韓現代汽車與三星電子也有參與募資。

福特首席產品及平台營運長唐浩泰（Hau Thai Tang）說：「我們一直再與這個領域的十幾家新創公司合作，而 Solid Power 的研發進展讓我們留下了深刻印象。」

福特正在將其主打的車型電動化，包括今年稍晚將推出的廂式貨車（Transit van）與明年中將推出的 F-150 皮卡車，還有已推出銷售的純電動車 Mustang Mach-E SUV。福特預計在未來 5 年內投入 220 億美元發展電動車。

BMW 的目標是在今年底前，分別在 BMW 與 MINI 品牌推出 5 款電動車，BMW 表示，到 2023 年前，幾乎所有的細分市場都將推出純電電動車型。

豐田汽車稱固態電池技術是「遊戲規則的改變者」，也計畫 2025 年在電動車平台上導入固態電池。

另一家固態電池新創公司是福斯投資的 QuantumScape(QS-US)，該公司計畫在 2024 年推出固態電池產品，去年 QuantumScape 透過 SPAC 上市。