〈美股盤後〉Fed暗示就快開始討論減碼QE 三大指數盡墨

週三 (19 日) 恐慌指數 VIX 微升，十年期美債殖利率走揚，比特幣價格震盪，通膨不安擔憂持續。盤中時段，聯準會 4 月利率會議紀要暗示，接下來利率會議上可能開始討論減碼量化寬鬆 (QE)，美股跌幅擴大，但晶片股強勢反彈之下，終場三大指數小幅收黑，道瓊跌逾 160 點，費半指數收紅近 1%。

聯準會 (Fed) 週三 4 月利率會議紀要暗示，在即將舉行的會議上開始討論控制債券購買計畫可能是合適的，不過由於經濟距離實現其目標仍有一段距離，Fed 官員仍偏向鴿派。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.64 億例，死亡數突破 340 萬例，美國累計確診超過 3301 萬例，累計死亡數超過 58.7 萬。印度累計確診超過 2549 萬例，巴西累計確診 1573 萬例。

週三 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 164.62 點，或 0.48%，收 33,896.04 點。

標普 500 指數下跌 12.15 點，或 0.29%，收 4,115.68 點。

那斯達克指數下跌 3.90 點，或 0.03%，收 13,299.74 點。

費城半導體指數上漲 58.13 點，或 1.98%，收 2,987.28 點。

標普 11 大板塊僅 2 大板塊收紅，包括資訊科技和通訊服務板塊，能源、材料和非必需消費品板塊領跌。(圖片：finviz)

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主