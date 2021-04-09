晶片短缺之後 美汽車業恐面臨鋰電池短缺問題

在美國汽車製造商仍在努力應對車用晶片短缺問題之際，有部分專家表示，下一波美國供應鏈危機可能將會是鋰電池短缺的問題。

隨著通用汽車、福特汽車和眾多新創公司陸續提出許多電動車事業發展計畫，以目前美國的電池產能來看，恐怕將無法滿足需求的大增。

通用汽車 (GM-US) 在近期推出新款電動汽車 EV600，續航達 400 公里、和迷你電動推車 EP1，並且成立物流服務業務 BrightDrop，提供純電動商業物流解決方案。

該公司表示，希望在 2025 年前在電動和自動駕駛車領域上投資 270 億美元，實現全球銷售 100 萬輛電動汽車的目標，並在此前生產 40% 的美國入門級電動汽車。

福特汽車 (F-US) 也打算在 2021 年推出電動款的商用廂型車 Transit。到了 2022 年，福特最具代表性的皮卡 F-150 也研擬推出電動版本。福特在先前也表示，2025 年之前將在電動車及自駕技術投資 290 億美元。

美國目前僅擁有少量的大型電池製造工廠，其中包括與 Panasonic 合作運營的特斯拉 Gigafactory。兩家南韓電池製造商 LG 化學和 SK Innovation 之間的貿易爭端，對喬治亞州新電池廠的興建計畫造成威脅。

SK Innovation 在先前曾表示，如果至 4 月 11 日美總統拜登仍未推翻該國貿易委員會對 SK Innovation 的不利裁決，該公司將考慮更多的選項，包含將電池業務從美國撤出。

鋰電池在儲能領域一直都處在龍頭地位，從手機到太陽能，再到電動車等，都能見到鋰電池的應用。電池也是電動車 (EV) 最昂貴、也最重要的組成部分。如今電池產業正在迅速發展，電動車電池部門的獲利也逐步攀升。