拜登前腳剛走 福特宣布8家車廠停產與減產計畫

由於半導體晶片短缺持續對汽車製造業造成影響，福特汽車 (F-US) 周三（19 日）計畫在 6 月前讓北美 8 家車廠減產或停產。

受影響的車型包括 Ford Mustang、Escape，還有利潤最高的 F-150 皮卡車與 Bronco Sport SUV。

福特聲明表示，團隊將繼續充分利用現有半導體資源，並繼續尋找解決方案，為經銷商與客戶提供多款高品質汽車。

日前美國總統拜登才參訪過福特位於密西根的車廠，除拋出 1,750 億美元的電動車獎勵計畫之外，也表示會支持國內半導體晶片生產，避免目前的短缺情形再次發生。然而不過一天，福特就因為晶片短缺問題宣布減產與停產計畫。

當日拜登也參觀了福特預計明年推出純電 F-150 Lightning 皮卡車的新車廠，該車廠與生產全皮卡車款的舊工廠相連。

福特執行長 Jim Farley 幾周前在第一季的財報電話會議上曾提到，預計在第二季的產能將減少月 50%，比第一季減產幅度高出 17%，也預計晶片短缺問題將使公司全年營收減少約 25 億美元。

福特宣布受影響的 8 家車廠如下：