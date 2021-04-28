目標實現電池自製！福特砸1.85億美元建研發中心

為加速布局電動車生產計劃，福特汽車 (F-US) 周二 (27 日) 宣布將斥資 1.85 億美元建置新的電池實驗室以研發電池技術，跟進特斯拉與通用汽車，目標最終能自行製造電池。

福特首席產品及平台營運長唐浩泰 (Hau Thai Tang) 表示，試點電池實驗室旨在加速電池技術的開發，以利最終能自行製造電池，預計於明年年底建置完成。

福特拒絕討論內部生產電池的時程，目前福特從 SK Innovation 等供應商採購電池。此外，福特的新廠僅供開發電池技術，未來不會成為完整的電池製造工廠。

唐浩泰表示，福特認為在電動車徹底主流化之前，向供應商採購電池仍然有意義。IHS Markit 數據顯示，去年電動車僅占美國汽車新車註冊量的 2%。

唐浩泰說：「我們希望為福特提供靈活性和可選擇性，最終實現垂直整合，這也是建置電池技術實驗室的原因之一。」

唐浩泰表示，福特將專注於推進下一代鋰電池發展，目前正在研究固態鋰金屬電池，此類電池較目前市面上電池更安全且更好。

福特首款電動車 Mustang Mach-E 去年年底在美國上市，預計今年稍晚推出全電動廂型車，並於 2022 年中推出電動版的 F-150 皮卡。

福特股價周二上漲 0.22 美元或 1.79% ，至每股 12.49 美元。自 Jim Farley 接任福特執行長並宣布電動車計畫以來，福特股價上漲約 60%，其中 2021 年就漲了 40%，目前市值超過 480 億美元。