4月份財新服務業PMI升至56.3 優於預期 連12個月擴張

週五 (7 日) 財新公布中國 4 月份服務業 PMI 為 56.3，預期 54.2，前期 54.3，連續 12 個月位於擴張區間內。財新表示隨著春節因素消退和中國疫情大致結束，製造業生產恢復常態，服務業加速恢復，帶動第二季初中國經濟擴張速度上升。

資料來源: 財新

不光服務業出現擴張，近期公佈的 4 月份財新中國製造業 PMI 也上升至 51.9，較 3 月份提高 1.3 個百分點，創 2021 年以來最高。兩大產業 PMI 雙雙提升，帶動 4 月份財新中國綜合 PMI 達 54.7，高出 3 月份 1.6 個百分點，創下今年新高。

但財新的數據與中國統計局 PMI 並不一致，後者公佈的 4 月份製造業 PMI 為 51.1，低於 3 月 0.8 個百分點，服務業商務活動指數為 54.4，下滑 0.8 個百分點，綜合 PMI 產出指數則為 53.8，下滑 1.5 個百分點。

財新表示服務業供給、需求連續 12 個月保持擴張，擴張速度較 3 月份持續上升，並雙雙創下今年高點，表示後疫情時代服務業景氣持續快速恢復。當中，新訂單總量出現強勁成長，創下 2020 年 11 月後最高紀錄。

隨著需求轉強，服務業企業逐步增加勞動力以滿足市場需求，服務業就業指數在過去八、九個月中的有八個月保持擴張，顯示服務業市場從疫情中恢復的持續性。

原物料價格繼續上漲，再加上勞動力需求推升人力成本，服務業投入價格指數繼續上漲，已連續十個月位於擴張區間。受成本推動影響，服務業收費價格指數亦水漲船高。此外，受訪企業表示，市場需求旺盛也給企業提供一定的漲價空間。

服務業對未來經濟恢復和疫情控制信心度極高，4 月服務業經營預期指數雖然較上個月小降，但仍大幅高於長期均值。

