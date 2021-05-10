人民幣中間價升值逾250基點 創三個月新高

週一 (10 日) 中國外匯交易中心立即將人民幣兌美元匯率中間價調升 253 基點，報 1 美元兌 6.4425 人民幣，連續第二個交易日調升，創近三個月新高。

美國 4 月份非農就業遠不如預期，市場預期這可能延緩聯準會升息腳步，甚至今年 QE 退場的機率也降低。而在這個預期之下，美元指數急速回跌。

上週美元指數下挫 1.16%，創去年 12 月以來的最大週線跌幅，也創近兩個半月新低，主要受到非農數據的拖累以及聯準會強調維持低利率政策的影響。而從四月初以來美元這波貶勢已經跌掉 3.2% 的幅度。

分析師指出看到 4 月非農數據內容顯示，失業率上升，製造業就業職位下降，這是一份比預期弱很多的報告，改變目前關於經濟重新啟動的說法。合理預期未來將可以看到一場更加激烈的道德層面辯論，就是「延長的、增加的失業救濟補貼是否讓民眾選擇呆在家裡舒服的領錢，而不是出去找工作。」

而在美國需求表現較佳的情況下，就業情況卻不如預期，這凸顯勞動力不足、勞動供需失衡的問題。如果這一問題不能解決，將延緩美國就業市場復甦速度，同時擴大工資上漲壓力。因為只有提高工資，才能吸引勞動力回歸工作。

週一早盤離岸人民幣止升回貶，截至上午 10:03 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4232 人民幣，貶值 74 基點，貶幅 0.11%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

至於在岸人民幣則是小升 44 基點，暫報 1 美元兌 6.4288 人民幣，升幅 0.07%。

