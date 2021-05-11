〈紐約匯市〉通膨預期竄升 美元觸及兩個半月低點 以太幣再創新高

美元周一 (10 日) 跌至逾兩個月低點，因投資人押注通膨升溫、而美國聯準會 (Fed)，將侵蝕美元價值。英鎊、加幣勁揚。以太幣再創新高。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.06% 至 90.205，稍早一度觸及 2 月 25 日以來最低水準。

上周五的 4 月非農就業報告意外疲軟，使投資人益發相信，即使通膨升溫，Fed 仍將保持低利率並繼續購買資產。

反映投資人對未來五年通膨預期的五年期平衡通膨率，在周一達到 2011 年 4 月以來最高水準，10 年期平衡通膨率升抵 2013 年 3 月來最高。

近年來，不斷上升的通膨預期幫助美元攀高，主因投資者認為物價上漲會導致利率上升。市場將高度關注周三公布的美國消費者物價指數 (CPI)，和周五的零售銷售。

法國巴黎銀行北美外匯策略主管 Daniel Katzive 說：「我認為，美元目前最大的問題是實質殖利率持續下滑。損益平衡通膨率繼續走高，令美元極為脆弱。」

G10 貨幣中，英鎊升幅最大，即使蘇格蘭領導人的政黨贏得大選，並表示將再次舉行獨立公投。

英鎊兌美元盤中觸及 1.4160 美元，為 2 月 25 日以來最高，尾盤報 1.4130 美元，升幅 1.02%。

加幣兌美元升值 0.36% 至 1.2090 加幣，為 2017 年 9 月以來最高。

在加密貨幣領域，以太幣延續本月的破紀錄升勢，創下 4,148.88 美元的新高。以太幣 5 月迄今累計上漲 41%，周一尾盤上漲 4.52%。

截至周二 (11 日) 台灣時間約 6:00 價格：