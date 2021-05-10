加密貨幣重新發動漲勢 以太幣突破4000美元創新高

在狗狗幣由高點墜落之際，其他加密貨幣正穩步上漲，以太幣在台北時間周一 (10 日) 再創新高，首度突破 4000 美元關卡，距首度突破 3000 美元僅花了約一周時間。

據 Coindesk 報價，至台北時間 13:20，以太幣報 4120.69 美元，24 小時上漲 4.6%，此前創下 4143.98 美元的新高紀錄，也是這個市值第二大貨幣首度站於 4000 美元上方。

(圖表取自 Coindesk)

其他主流貨幣也大多上漲，比特幣重回 59000 美元之上，接近挑戰 6 萬關卡，24 小時漲約 2%，萊特幣大漲 17%，報 398.34 美元，市值重回前十大貨幣，比特幣現金、恒星幣漲幅均達兩位數。狗狗幣則由高點墜落，由馬斯克 (Elon Musk) 上節目前最高 0.74 美元，修正至周一報 0.53 美元，下修幅度約 3 成。

摩根大通跨資產量化分析師 Nick Panagirtzoglou 上周五發布報告，認為以太幣的漲幅遠較比特幣更受矚目，這一趨勢可能還會持續下去。

Panagirtzoglou 指出，除了夏季將進行的以太幣改革之外，NFT 的流行、加拿大交易所 ETF 的推出，都是以太幣近日大漲的重要因素。

(圖表取自 Zero Hedge)

摩根大通指出，散戶和機構需求指標在最近幾周和數月都在加速增長，基於 CME 以太幣期貨的委託 4 月份增長了兩倍多，表明以太幣有大量機構購買，約 2.5 億美元。