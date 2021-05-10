〈每周CFTC報告〉投機者對英鎊信心減弱 看多原油、白銀

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，投機者持續再減美元多單，對其他非美貨幣則普遍增加多頭、減少空頭，僅英鎊因國內政局影響，淨多單下滑。對主要的大宗商品，無論是黃金、白銀及原油，均增加多頭布局。
美元與外匯
截至 5 月 4 日當周，投資者持有的美元淨多單減少 691 口，至 2055 口。
美元投機性淨多頭持續回落，在美國聯準會寬鬆政策無退場跡象下，美元指數過去一周下跌約 1.15%，最低跌至 90.209，為 2 月 26 日以來最低。
其他貨幣部分，加元、歐元淨多單獲得較大幅度增加，日圓淨空單明顯減少，凸顯非美貨幣在此更被看好，例外的是英鎊，英鎊淨多單大減超過 9300 口，市場先前對英國地方選舉，以及目前與歐盟的持續談判，仍心存疑慮。
具體為：
- 歐元淨多單增加 3862 口，至 84829 口；
- 英鎊淨多單減少 9370 口，至 19848 口；
- 日圓淨空單減少 7017 口，至 41492 口；
- 瑞士法郎淨空單減少 742 口，轉為淨多頭 56 口；
- 澳幣淨多單增加 2886，轉為淨多頭 1476 口；
- 加元淨多單增加 10225 口，至 25947 口；
- 紐元淨多單增加 1609 口，至 8588 口。
黃金、白銀及原油
黃金淨多單增加 122 口，至 170741 口。
白銀淨多單增加 5026 口，至 47867 口。
WTI 原油期貨淨多單增加 10302 口，至 500013 口。
隨著美元走跌，但經濟仍基本看好，投機者對黃金、白銀淨多單均增加，金價則在上周收於 3 個月的高點，至 1831 美元。
受全球疫情影響，對原油看好多空分歧，投機者態度反覆，在上周減持多單之後，本周改為增持，並使淨多單重回到 50 萬口上方。