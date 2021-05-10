〈每周CFTC報告〉投機者對英鎊信心減弱 看多原油、白銀

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，投機者持續再減美元多單，對其他非美貨幣則普遍增加多頭、減少空頭，僅英鎊因國內政局影響，淨多單下滑。對主要的大宗商品，無論是黃金、白銀及原油，均增加多頭布局。

美元與外匯

截至 5 月 4 日當周，投資者持有的美元淨多單減少 691 口，至 2055 口。

美元投機性淨多頭持續回落，在美國聯準會寬鬆政策無退場跡象下，美元指數過去一周下跌約 1.15%，最低跌至 90.209，為 2 月 26 日以來最低。

(圖表取自 countingpips.com)

其他貨幣部分，加元、歐元淨多單獲得較大幅度增加，日圓淨空單明顯減少，凸顯非美貨幣在此更被看好，例外的是英鎊，英鎊淨多單大減超過 9300 口，市場先前對英國地方選舉，以及目前與歐盟的持續談判，仍心存疑慮。

具體為：

歐元淨多單增加 3862 口，至 84829 口；

英鎊淨多單減少 9370 口，至 19848 口；

日圓淨空單減少 7017 口，至 41492 口；

瑞士法郎淨空單減少 742 口，轉為淨多頭 56 口；

澳幣淨多單增加 2886，轉為淨多頭 1476 口；

加元淨多單增加 10225 口，至 25947 口；

紐元淨多單增加 1609 口，至 8588 口。

黃金、白銀及原油

黃金淨多單增加 122 口，至 170741 口。

(圖表取自 countingpips.com)

白銀淨多單增加 5026 口，至 47867 口。

(圖表取自 countingpips.com)

WTI 原油期貨淨多單增加 10302 口，至 500013 口。

(圖表取自 countingpips.com)

隨著美元走跌，但經濟仍基本看好，投機者對黃金、白銀淨多單均增加，金價則在上周收於 3 個月的高點，至 1831 美元。

受全球疫情影響，對原油看好多空分歧，投機者態度反覆，在上周減持多單之後，本周改為增持，並使淨多單重回到 50 萬口上方。