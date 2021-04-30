〈美股盤後〉美上季GDP優預期 臉書飆漲 標普寫歷史新高

蘋果、臉書財報繳出亮眼成績單後，週四 (29 日) 美國首季 GDP 季增年率達 6.4%，創 2003 年第三季以來次高，美債殖利率回吐當日漲幅，推助科技股收斂早盤部分跌幅，標普指數收紅 0.68%，締歷史新高紀錄，結束連續 2 個交易日下滑的局面。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.49 億例，死亡數突破 315 萬例，美國累計確診超過 3227 萬例，累計死亡數超過 57.4 萬。印度累計確診超過 1837 萬例，巴西累計確診 1452 萬例。

週四 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 239.98 點，或 0.71%，收 34,060.36 點。

標普 500 指數上漲 28.29 點，或 0.68%，收 4,211.47 點。

那斯達克指數上漲 31.52 點，或 0.22%，收 14,082.55 點。

費城半導體指數上漲 24.01 點，或 0.76%，收 3,202.50 點。

標普 11 大板僅 2 大板塊收跌，通訊服務、金融和能源領漲，醫療保健和資訊科技領跌。

焦點個股

科技五大天王以臉書領漲。臉書 (FB-US) 暴漲 7.30%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.075%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.43%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.37%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.81%。

道瓊成分股漲跌互見。默克 (MRK-US) 下跌 4.42%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.08%；salesforce (CRM-US) 下跌 1.06%；Nike (NKE-US) 上漲 1.95%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.94%。

費半成分股多收高。應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.22%；美光 (MU-US) 上漲 2.36%；AMD (AMD-US) 下跌 0.13%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.15%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.31%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.47%。

台股 ADR 以中華電信表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.47%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.23%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.08%。

個股消息

有「景氣金絲雀」之稱的美國重機具商開拓重工 (Caterpillar) 週四公布最新財報獲利優於預期，但該公司警告供應鏈瓶頸，尤其是全球半導體晶片短缺，可能會影響接單能力。開拓重工下滑 2.08% 至每股 227.47 美元。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.075% 至每股 133.48 美元。蘋果週三 (28 日) 盤後發布 2021 會計年度第二季財報遠勝華爾街預期，各項產品業績連兩季交出兩位數成長，該公司還宣布將加發 7% 股利和執行 900 億美元庫藏股，華爾街投行全面上調蘋果目標價，高盛更為先前看空蘋果而認錯。

臉書 (FB-US) 暴漲 7.30% 至每股 329.51 美元。該公司營收和獲利皆優於市場預期，廣告業務貢獻多數營收，但分析師認為，蘋果推出隱私新規可能會衝擊其今年稍晚獲利。

經濟數據

美國上周 (4/24) 初領失業金報 55.3 萬人，預期 54 萬人，前值自 54.7 萬人上調至 56.6 萬人

美國上周 (4/17) 續領失業金報 366 萬人，預期 359 萬人，前值自 367.4 萬人下調至 365.1 萬人

美國 Q1 實質 GDP 季增年率報 6.4%，預期 6.5%，前值 4.3%

美國 Q1 核心 PCE 季增年率報 2.3%，預期 1.6%，前值 1.3%

華爾街分析

Truist 首席市場策略師 Keith Lerner 稱：「主要市場趨勢仍然樂觀，但是，我們預計情況會更加混亂，因為經濟成長和財報間的緊張關係將持續，而隨著經濟正常化，稅收和美債殖利率上升的可能性將繼續存在。」

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示，通膨率上升可能是暫時的，應被視為潛在的波動性來源，而不是對整體股市上漲的長期威脅。

巴克萊歐洲股票策略主管 Emmannuel Cau 認為，鑑於目前強勁的財報、充裕的流動性，及高水平債券和現金持有量，投資者將持續逢低買入。