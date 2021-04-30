IEA預測：2030年全球電動汽車數量將達1.45億輛

新冠疫情 (Covid-19) 影響之下，全球汽車市場嚴重萎縮 16%，但在過去一年中，電動汽車銷售強勁增長。國際能源總署 (IEA) 最新一份調查指出，預計 2030 年全球電動汽車數量將達 1.45 億輛。

週四 (29 日) 國際能源署 (IEA) 發佈《全球電動汽車展望報告》，預計全球的道路上的電動汽車、貨車、卡車和公車的數量預計將今年的 1100 萬輛達到 1.45 億輛。若各國政府加快實現氣候目標，那麼到 2030 年，這個數字可能會暴增至 2.3 億輛。

該報告揭露，去年全球電動汽車總數超過 1000 萬輛，全球新註冊電動車輛數約達 300 萬輛，創歷史新高，比 2019 年成長了 41%。

相較於傳統汽車，2020 年電動汽車銷量仍不受疫情持續增攀升，在 2021 年第一季，電動汽車銷量幾乎是去年同期的 2 倍半。

IEA 執行董事法 Fatih Birol 週四發布聲明：「儘管他們不能獨自完成這項工作，但電動汽車在實現全球淨零排放方面發揮著不可或缺的作用。當前的銷售趨勢令人鼓舞，但共同的氣候和能源目標要求更快地吸收市場。」

Fatih Birol 敦促各國政府透過經濟振興計劃投資電池製造，以及發展廣泛部署可靠的充電基礎設施。

各國政府正努力提高低排放和零排放車輛，以應對空污並遠離燃油車，祭出各種優惠補助，汽車製造商都在尋求增加電動汽車的供應量，並挑戰電動汽車霸主特斯拉 (TSLA-US)。

通用、福斯、BMW、戴姆勒、豐田汽車以及其他車廠已大舉投資、生產電動汽車，甚至是小米、三星和蘋果等手機大廠都宣布跨足電動車領域。