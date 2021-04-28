美通膨率略高是暫時？新債王：Fed用猜的

《彭博社》報導，「新債王」岡拉克週二受訪時表示，目前尚不清楚美國通膨率是否會如聯準會預測一樣是暫時性的。

美國聯準會 (Fed) 決策會議週二登場，為期兩天，Fed 主席鮑爾早前多次淡化通膨風險，他認為美國今年會暫時出現「略高的」通膨，但 Fed 會致力控制在一定的範圍內，高通膨率不太可能發生，而低通膨率會傷害美國的企業和家庭。

素有「新債王」之稱的雙線資本行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週二受訪時稱：「Fed 並不希望讓通膨明顯超過 2%，也不打算讓通膨長時間高於 2%，但事實是，我不知道他們為什麼認為今年通膨只是暫時的，他們怎麼知道？在大量印鈔的情況下，我們只看到大宗商品價格大幅上漲。」

美通膨率略高是暫時的？新債王：Fed 只是猜猜 (圖片：AFP)

石油和金價上漲，經濟數據顯示房價飆升和消費者信心增強，美國 CDC 週二還宣布，完成疫苗接種者能在公共場合不戴口罩，這些因素都推助週二 10 年期平衡通膨率突破 2.4%，飆升至 8 年來最高。十年期美債殖利率升至 1.62%。

岡拉克進一步提到：「有很多指標都表明，通膨將持續走高，而且不僅僅是暫時性的，這還會持續幾個月，我們看到 Fed 是如何描繪這個願景的，但他們只是猜猜。」

無獨有偶，華爾街著名投資者、貴金屬貿易商 SchiffGold 董事長希夫 (Peter Schiff) 同樣對聯準會的通膨預測表達懷疑。

希夫週二接受劍橋大學採訪時稱：「Fed 試圖讓人們對美國經濟、美元產生一種虛假的信心，鮑爾保證通膨是暫時的時候，會讓我懷疑這只是公關說法嗎？他真的知道事情真相嗎？還是因為他是政府官員而拒絕告訴我們？」

希夫直言：「Fed 知道有一個巨大通膨問題擺在眼前並且正對人們撒謊？或是 Fed 完全無能並且沒有意識到？這兩種情況都不是特別令人欣慰的。」

實際上，美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 4 月 9 日曾表示，今年底的通膨數據將是研判通膨上升趨勢是暫時性還是持久現象的關鍵，如果進入 2022 年沒有反轉的趨勢，將須把通膨情勢納入決策考量。

雖然美債殖利率仍然很低，但很難弄清楚誰會購買大規模債券。

岡拉克提到：「誰會去買這些數兆美元的債券呢? 外國多年來一直在拋售美債，而且在過去幾季加速拋售，而美國國內買家並沒有真正拋售，但他們並沒有增持。所以剩下來吸收所有衍生品供應的是 Fed。」

岡拉克還提到，與亞洲、歐洲等外國市場相比，幾乎所有重要指標都顯示美股被高估了。

岡拉克幾週前買入了歐股，他表示：「這幾乎是多年來的第一次。我都不記得上次這麼做是什麼時候了。這在很大程度上是因為我認為美元在中長期內幾乎肯定會下跌。」

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