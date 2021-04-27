付贖金了？駭客暗網撤除蘋果MacBook原理圖

駭客團體 REvil 近期入侵廣達電腦的網路中竊取大量資料，廣達拒付贖金後還轉向威脅蘋果，週二 (27 日) 外媒傳出，暗網 (dark web) 已撤除蘋果遭竊的產品藍圖，蘋果是否如駭客要求支付贖金仍不得而知。

駭客團體 REvil 近期入侵廣達電腦的網路中竊取大量資料，包括廣達大客戶蘋果的 Macbook 產品設計和原理圖。

上週三 (21 日) 駭客團隊 REvil 威脅廣達 27 日前必須支付 5000 萬美元遭拒，REvil 把目標轉向蘋果，要求蘋果 (AAPL-US) 支付 1 億美元買回手上的設計藍圖。

駭客團隊 REvil 要蘋果在 5 月 1 日前買回這些文件，威脅蘋果若不付贖金，將每天在暗網上公布更多新的機密資訊。

REvil 貼出約 21 張蘋果 Macbook 原理截圖，蘋果即將推出新品 Apple Watch、MacBook Air 和 MacBook Pro 機型的詳細資訊，洩露新 MacBook Pro 將配備有 MagSafe、SD 卡插孔、 HDMI 孔以及不帶 Touch Bar 等細節。

蘋果早前回應，該公司正在調查此事，無其他資訊可分享。如今，Revil 神秘地移除暗網上的 MacBook 原理截圖，駭客並沒有解釋為什麼刪除了這些圖像，並且所有對蘋果敲詐的訊息都已被刪除。