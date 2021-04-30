〈美股熱門股〉美國擬零工新策Lyft、Uber、DoorDash重挫 福特估Q2產能砍半暴跌近10%

美勞工部長提零工新策，Lyft、Uber、DoorDash 齊跌

美國勞工部部長華爾希（Marty Walsh）周四（29 日）接受路透採訪時表示，零工工人也該視為公司員工，叫車公司、外送平台收盤股價大幅下跌，Lyft(LYFT-US) 跌 9.94%、Uber(UBER-US) 跌 6.01%、DoorDash(DASH-US) 跌 7.6%。

華爾希的觀點可能會為美國政府計畫如何應對零工經濟定下基調，該項政策的改變恐怕將顛覆叫車和送餐應用的核心業務模式，使這些公司更難實現持續盈利。

目前，Uber、Lyft 和 DoorDash 將司機與外送員歸類為承包商，讓公司免於負擔與就業相關的高額福利，如失業保險。

福特估第二季產能砍半，下跌 9.41%

由於全球半導體晶片短缺，福特 (F-US) 預估第二季產量恐將減半後，周四收盤股價下跌 9.41% 至每股 11.26 美元。

儘管福特首季獲利創下 10 年新高，但是晶片短缺問題逐漸惡化，福特下調全年息稅前獲利預估。晶片短缺已迫使美國汽車製造商削減利入較低的汽車產量，當需求激增時，便能提升高利潤車輛售價，以抵銷生產損失。

有分析人士稱，晶片短缺問題不會持續太久，隨著供應逐漸回復正常，汽車售價將會在今年晚些時候回落。

思睿邏輯 Q4 營收、獲利不如預期，盤後重挫 10.87%

思睿邏輯 (CRUS-US) 周四公布 2021 會計年度第四季財報營收、獲利不如預期，盤後股價下跌 11.24% 至每股 76.55 美元。

思睿邏輯 Q4 營收報 2.935 億美元、每股獲利報 0.66 美元，分別低於 Refinitiv 調查分析師預估的 3.025 億美元與 0.71 美元。

執行長福賽思（John Forsyth）說：「雖然供應吃緊對我們第四季的營收與第一季的財測產生一些影響，但我們今年新的零組件產線值得期待，將替 2022 會計年度的營收添柴火。」