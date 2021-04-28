WSJ：中國要查螞蟻集團快速IPO幕後推手

《華爾街日報》週二 (27 日) 援引消息人士報導，中國正著手調查螞蟻集團創始人馬雲去年是如何迅速讓螞蟻集團股票在滬、港獲准上市？究竟是「誰」在背後支持螞蟻集團？

4 月 10 日中國國家市場監管總局公告，阿里巴巴實施「二選一」壟斷行為，因此對阿里巴巴 (BABA-US) 處以 182 億人民幣高額罰款。然而，中國官方調查動作仍未停止。

螞蟻集團是全球最大獨角獸企業，浙江證監局去年從 8 月 25 日遞交上市申請書到將在 9 月 18 日進入實質審查，僅耗時 25 天， IPO 過程迅速頗不尋常，中國政府隨後重手「壓垮」螞蟻上市計劃。

週二 (27 日) 《華爾街日報》 報導，中國監管機構正在調查「誰」讓螞蟻集團快速 IPO 上市，調查重點放在批准螞蟻 IPO 的監管機構、擁護 IPO 的地方官員，以及從中獲利的大型國有公司。

消息人士指出，螞蟻集團的實際控制人馬雲、「習家班」大將、現任中共上海市委書記李強，以及一系列國家基金，包括全球最大主權財富基金之一「中國投資有限公司 (CIC)」和中國最大國有保險公司「中國人壽保險公司」都在調查名單當中。截稿前，螞蟻集團拒絕置評。

本月 18 日外媒報導，消息人士指出，阿里巴巴旗下螞蟻集團正在尋求讓集團創辦人馬雲出售持股、放棄控制權的方案，但遭到螞蟻集團否認。

彭博分析師陳永富週二預估，螞蟻集團接受中國政府施加類似銀行的監管手段整頓後，估值最低恐下跌至 290 億美元。

另一分析師認為，螞蟻集團已整改轉型為金融控股公司，受制於與銀行相同的法規，將來不太可能獲得批准在科創版 (STAR) 上市。