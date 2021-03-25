明年升息有譜？鮑爾轉鷹：將減少債券購買

週四 (25 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾受訪時表示，隨著經濟復甦和目標取得實質性進展，將減少債券購買。市場人士預估，鮑爾此言意味，聯準會可能即將從寬鬆政策轉為鷹派，明年升息機率會變高。

受此消息影響，美股期貨走低，截稿前，道瓊期貨下跌近 0.5%，暫報 32181 點，黃金期貨、十年期美債殖利率應聲跳水，美元指數小幅走高。

道瓊期貨下跌近 0.5% (圖片：investing)

聯準會 (Fed) 主席鮑爾接受 NPR 採訪時表態，美國經濟獲得大量財政支持，聯準會近期上調經濟預估，預料經濟復甦和目標取得實質性進展，將減少債券購買。

鮑爾稱，去年我們幾乎肯定沒有把所有事情都做好。去年的應對方式類似於敦刻爾克大撤退，只要上船、救人就行，因為去年的採取的措施是為了避免發生最壞的結果。

隨著鮑爾釋出鷹派訊息，市場人士認為，鮑爾表態很重要，第一季就放風向球，在測試市場接受度，也讓外界推斷明年升息機率升高。

無獨有偶，聯準會達拉斯分行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週二 (23 日) 受訪時就曾直言，不排除明年升息的可能性。

全美企業經濟協會 (NABE) 最新調查顯示，46% 的成員預估聯準會將在 2022 年升息，較原本預期的提早一年。

美國聯準會 (Fed) 上周公布 3 月利率會議結果，聯準會仍維持近乎零利率，同時繼續實施資產購買計畫，預期 2023 年前都不會升息。

按照最新釋出的利率點陣圖暗示，聯準會 2023 年底前不會升息。18 位 FOMC 成員中，有 4 位官員預計 2022 年底前將升息，有 7 位官員認為，2023 年 Fed 至少升息一次。

鮑爾轉鷹派的言論釋出後，市場人士認為，4 月底 FOMC 的利率議變得極具關鍵性。按照 FOMC 開會時間表，9 月宣布縮 QE 的可能性很高