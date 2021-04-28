〈美股盤後〉美放寬口罩規定 特斯拉挫跌 道瓊標普近乎持平

週二 (27 日) 經濟數據顯示房價飆升和消費者信心增強，10 年期平衡通膨率飆升 8 年來最高，美國放鬆防疫規定，在微軟、Alphabet 等大型科技企業公布財報、聯準會公布利率會議結果之前，華爾街保持觀望態度，美股道瓊、標普近乎持平，特斯拉、3M、聯電 ADR 收低。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.48 億例，死亡數突破 312 萬例，美國累計確診超過 3216 萬例，累計死亡數超過 57.3 萬。印度累計確診超過 1763 萬例，巴西累計確診 1436 萬例。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 週二更新防疫指引，完成接種疫苗的美國人可以不用在戶外配戴口罩，除非身處大批陌生人群中。

根據 CDC 數據，美國一半以上的成年人目前至少已接種一劑新冠疫苗。美國總統拜登稱，CDC 的新指引是美國防疫驚人進步的結果，隨著疫苗接種數量增加，老年人死亡率下降 80%。

週二 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 3.36 點，或 0.01%，收 33,984.93 點。

標普 500 指數下跌 0.90 點，或 0.02%，收 4,186.72 點。

那斯達克指數下跌 48.56 點，或 0.34%，收 14,090.22 點。

費城半導體指數下跌 24.65 點，或 0.76%，收 3,225.61 點。

標普 11 大板有 3 大板塊收紅，能源、金融、工業板塊領漲，公用事業、醫療保健、通訊服務領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.24%；臉書 (FB-US) 上漲 0.17%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.82%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.25%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.16%。

道瓊成分股以 3M 領跌。3M (MMM-US) 下跌 2.595%；威訊通訊 (VZ-US) 下跌 1.089%；salesforce (CRM-US) 下跌 0.531%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 0.573%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.16%。

費半成分股多收低。應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.38%；美光 (MU-US) 上漲 1.84%；AMD (AMD-US) 下跌 0.23%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.34%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.62%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.68%。

台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.19%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.29%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.31%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.53%。

個股消息

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.24% 至每股 134.39 美元。俄羅斯監管單位控蘋果濫用市場主導地位，對蘋果祭出 9 億 600 萬盧布 (約 1210 萬美元) 罰款。此外，日媒引述消息人士報導，蘋果 M2 處理器將於本月開始量產，最快 7 月用於下半年即將問世的新款 MacBook。

臉書 (FB-US) 上漲 0.17% 至每股 303.57 美元。Altana 數位貨幣基金投資長 Alistair Milne 爆料，臉書將於 28 日公布最新財報時披露持有比特幣。

受惠於碳權銷售和中國需求，特斯拉最新財報告捷，但市場擔憂特斯拉主要營收驅動力，以及全球晶片短缺影響，特斯拉 (TSLA-US) 下跌 4.53% 至每股 704.74 美元。

3M (MMM-US) 下跌 2.59% 至每股 194.45 美元。由於新冠疫情和和 2 月冬季風暴造成的供應鏈中斷正在推高其成本，

UPS (UPS-US) 暴漲 10.42% 至每股 194.13 美元。受益於小型企業的強勁需求，該公司公布第一季獲利和營收均超出華爾街分析師的預期。

經濟數據

美國 2 月 S&P 20 大城房價指數年增率報 11.9%，預期 11.8%，前值 11.1%

美國 2 月 FHFA 房價指數年增率報 12.2%，前值 12.0%

美國 2 月 FHFA 房價指數月增率報 0.9%，前值 1.0%

美國 4 月諮商會消費者信心報 121.7，預期 111.9，前值 109.7

華爾街分析

美國聯準會 (Fed) 決策會議週二登場，為期兩天。Fed 主席鮑爾早前多次淡化通膨風險，他認為美國今年會暫時出現「略高的」通膨，但週二經濟數據顯示房價飆升和消費者信心增強，美放鬆口罩規定等因素都推助週二中長期美債殖利率走升，10 年期平衡通膨率突破 2.4%，升至 8 年來最高。

摩根大通資產管理固定收益投資組合經理 Kelsey Berro 稱：「Fed 非常清楚，這次他們觀察通膨後再做出反應。過去，他們依靠預測，導致過去幾十年通膨一直未能實現其目標。而這次，他們正在採取不同的方法，將等待並看到數據，然後做出反應。」

本週為超級財報周，Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 和 AMD(AMD-US) 等企業準備於周二美股盤後公布最新財報表現。

Refinitiv IBES 數據顯示，標普 500 企業第一季獲利預計將比去年同期增長 35%，將是自 2010 年第四季來最大增幅。

Longbow 資產管理公司執行長 Jake Dollarhide 稱：「今天收盤鐘聲響起後，每個人都在等待看到科技股財報。如果數據很好，預測股市將積極向上，倘若華爾街感到失望，我們可能會度過一個非常動盪的一週。」