〈美股盤後〉拜登傳向富人開刀 美股殺個措手不及 四大指數盡墨

週四 (22 日) 上週失業金降至疫情爆發以來低點，美股早盤表現平淡。午盤時段，傳出拜登擬向富裕的美國人調高資本利得稅，此消息震驚華爾街，恐慌指數 VIX 應聲跳漲，美債殖利率回落，美股殺個措手不及，標普指數紅翻黑，道瓊一度大跌逾 400 點，終場三大指數收跌近 1%，費半重跌逾 2.3%。

外媒引述消息人士報導，拜登計劃將資本利得稅提高至 39.6%，將由目前的 20% 幾乎倍增提高，加上投資收益附加稅 (3.8%)，意味聯邦資本利得稅率將高達 43.4%。

其他政經消息方面，拜登宣布 2.25 兆美元基礎設施和支出計畫後，兩黨協商遲遲未有進展，美國參議院共和黨週四提出 5680 億美元折衷版基建計劃，聚焦公共交通、路橋、機場等公用設施，且無涉及加稅。

美國總統拜登號召下，氣候變遷領袖峰會週四線上登場，為期兩天，40 個國家與國際組織領袖共同出席，這也是美國總統拜登上任後，首次與習近平同場會談，拜登稱，美國拚 2030 年減排五成。習近平重申，中國將力爭 2060 年前實現碳中和。

歐洲央行 (ECB) 週四維持三大主要利率和資產購買計劃不變。加拿大週三維持基準利率 0.25% 不變，宣布縮減購買債券規模，暗示可能 2022 年底啟動升息。市場將關注聯邦公開市場委員會 (FOMC) 下週三 (28 日) 舉行的 4 月利率會議。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒 (圖片：AFP)

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.43 億例，死亡數突破 306 萬例，美國累計確診超過 3186 萬例，累計死亡數超過 56.9 萬，印度累計確診超過 1593 萬例，巴西累計確診 1412 萬例。

美國德州發現新的變種病毒株 BV-1，首例病患為農工大學住在校外的學生，BV-1 變種病毒與 B.1.1.7 英國變種病毒相關，年輕人感染期更長，可能導致嚴重併發症，以及具有能抵抗抗體的變種病毒株相同的基因排序。

印度疫情持續失控，單日新增確診 31 萬例，打破印度與全球單日確診最高紀錄。日本週四宣布對東京都等 4 都府縣三度緊急事態宣言。美國國務院對英、法、德等 116 個國家發出「請勿前往」的第 4 級最高警示，其中台灣列為第 3 級。

週四 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 321.41 點，或 0.94%，收 33,815.90 點。

標普 500 指數下跌 38.44 點，或 0.92%，收 4,134.98 點。

那斯達克指數下跌 131.81 點，或 0.94%，收 13,818.41 點。

費城半導體指數下跌 74.09 點，或 2.31%，收 3,133.17 點。

標普 11 大板塊全部血染，材料、能源和資訊科技板塊領跌。 (圖片：finviz) (圖片：AFP)

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