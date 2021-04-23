平價iPhone 11美國持續熱銷 蘋果Q2手機單價靠12強勁需求撐場

根據研調機構 CIRP 統計最新數據，iPhone 11 是蘋果下周將公布的第二季財報中美國銷量最高的手機，反映購買力下降，但在 iPhone 12 強勁需求支撐下，蘋果在美國市場平均零售價格仍較去年同期成長。

研調 CIRP 最新數據顯示，在蘋果 (APPL-US) 截至 3 月的季度中， iPhone 11 推出超過 19 個月後仍熱銷，該機型銷售量第一，占蘋果美國銷售的 24% 。

其次是 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro Max ，Pro Max 是蘋果最昂貴的旗艦機型，占蘋果全美銷售約 20%，四款 iPhone 12 機型合計占 61%，

CIRP 聯合創辦人 Josh Lowitz 表示，第二季是 iPhone 12 上市後第一個完整季度，消費者偏好 iPhone 12 和 Pro 機型，以及舊款的 iPhone 11，不過 iPhone mini 和 SE 購買意願低。

Lowitz 說，iPhone 12 多數機款都擁有不錯的銷售占比，尤其是 iPhone 12 Pro Max 占了蘋果美國銷售的 20% ，比去年 iPhone 11 Pro Max 的 13% 還高。

然而，iPhone 12 mini 銷售持續疲軟，iPhone SE 表現也不佳，銷售額僅比 mini 高一些些。

細分拆解各款手機銷售表現後可發現，蘋果的美國市場加權平均零售價格 (US-WARP) 略有下降，F2021 第二季平均每支 iPhone 的銷售價格為 847 美元，較第一季下滑 26 美元，但仍大幅優於去年同期的 795 美元。

CIRP 聯合創辦人 Mike Levin 表示，由於疫情使新品發布延後，蘋果第一季新機銷售較為艱辛，為新舊機型混合銷售的現象。

Levin 說，平均單價下降反映購買力下降，舊款 iPhone 11 以及 iPhone XR 更受歡迎。不過， iPhone 12 機型強勁成長，減緩了單價下滑衝擊，蘋果的美國市場加權平均零售價格仍較去年同期成長。