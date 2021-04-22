心電圖設備大廠AliveCor控蘋果侵權 要求美對Apple Watch設貿易禁令

主打消費性心電圖 (ECG) 硬體和軟體應用的 AliveCor 周二 (20 日) 宣布，已向美國國際貿易委員會 (ITC) 提起專利訴訟，指控蘋果旗下 Apple Watch ECG 設備與功能涉及侵權，並要求一些設備禁止進口美國。

AliveCor 周二表示，蘋果 (AAPL-US) 旗下 Apple Watch 4 和 5 有侵權嫌疑，要求 ITC 實施進口禁令，不過最新的 Apple Watch 6 並未被納入名單。

AliveCor 表示，蘋果 Apple Watch 複製 AliveCor 心電圖技術以及數據分析，試圖藉此將 AliveCor 排除於 ECG 市場。對 ITC 提起專利侵權訴訟僅是第一步，該公司正採取其他救濟措施。

AliveCor 宣稱，該公司在先進、AI 心臟病檢測已投資十年之久，並陸續推出 KardiaMobile、KardiaBand 等改變市場的產品。諷刺的是，KardiaBand 心電圖錶帶還是全球第一個通過美國食品藥品監督管理局 (FDA) 核可的 Apple Watch 專用醫療錶帶。

AliveCor 早在去年 12 月便對蘋果提起訴訟，聲稱蘋果在 Apple Watch 中 ECG 技術已侵害三項專利。AliveCor 具 FDA 核准的 ECG 硬體與分析技術，主導行動 ECG 利基市場。