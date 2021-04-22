Spotify、Match砲火猛攻 聽證會上批評蘋果濫用權力

參議院針對 App 應用程式商店壟斷議題召開的聽證會於周三 (21 日) 正式展開，出席作證約會軟體 Tinder 母公司 Match 與音訊串流媒體 Spotify 砲火猛攻，批評蘋果對依賴 App Store 的軟體開發人員濫用權力。

參議院關切蘋果 (AAPL-US) 在 App Store， 以及谷歌 (GOOGL-US) 的 Google Play 中潛在的反競爭行為。

Spotify 法務長 Horacio Gutierrez 表示， 蘋果使用 App Store 守門人的主導權，使其免於受到競爭，並讓如 Spotify 等類似服務處於劣勢，「蘋果對開發人員的限制無非是濫用權力，沒收他人創造的價值。」

Match 法務長 Jared Sine 說：「幾年前 Match 希望對台灣軟體做更動，透過 ID 驗證提高用戶的安全性，卻遭到蘋果拒絕，蘋果高層不認同我們對業務經營以及用戶安全的評估。」

Sine 表示：「對方高層還說我們應該慶幸蘋果沒有拿走全部收入，Match 的收入都是蘋果所創造的。」

軟體開發人員多年來抱怨蘋果和谷歌強迫開發商放棄軟體銷售中獲得的大部分收入，且軟體商店的規則過於嚴格，有時甚至不一致。

參議院司法委員會反托辣斯小組正在推修改反壟斷法改，這將使監管機構更容易對那些靠著收購和排擠競爭對手的公司提起訴訟。

反托辣斯小組主席、參議員 Amy Klobuchar 表示，蘋果和谷歌是守門人，他們有權決定軟體如何或是否可以讓 iPhone 和 Android 用戶下載。

Klobuchar 說：「資本主義與競爭息息相關，當今天有兩公司分別在不同領域占據主導地位時，新競爭很難發生。」

蘋果公司法遵長 Kyle Andeer、谷歌公共政策和政府關係高級總監 Wilson White 也出席作證。Andeer 表示，App Store 的佣金已低於十多年前的費用，之所以嚴格控制允許使用的軟體，是為了滿足隱私和安全標準。