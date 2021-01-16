〈財報〉自備抵呆帳回撥29億美元 小摩Q4淨利大增42%優預期

摩根大通 (小摩)(JPMorgan) 周五 (15 日) 盤前公布 2020 年第 4 季和全年財報，去年聯準會 (Fed) 一系列救市措施將交易營收推至單季新高，加上疫苗與紓困案利多促使該行自備抵呆帳回撥 29 億美元推升淨利，Q4 營收、獲利雙雙優於市場預期。

財報公布後，小摩 (JPM-US) 周五盤中仍跌 2.5％，暫報 137.70 美元。

(圖：鉅亨網)

2020 年 Q4 財報關鍵數據：

營收：301.6 億美元，年增 3.4%，優於 Refinitiv 平均預期的 287 億美元

淨利：121.4 億美元，年增 42%

每股淨利 (EPS)：3.79 美元，年增 47%，優於 Refinitiv 平均預期的 2.62 美元

各業務表現：

消費銀行業務營收：127.3 億美元，年減 8%

企業與投資銀行業務營收：113.5 億美元，年增 17%

商業銀行業務營收：24.6 億美元，年增 7%

資產和財富管理業務營收：38.7 億美元，年增 10%

Fed 採取空前行動支撐市場，使 2020 年的市場交易成為一大亮點，受惠於強勁交易，小摩 Q4 總交易營收年增 20%，至 59 億美元，再寫單季新高。

其中，股票交易營收報 19.9 億美元，年增 32%，並優於市場預期，固定收益交易營收報 39.5 億美元，年增 15%。

小摩執行長 Jamie Dimon 表示，新冠疫苗研發和新一輪財政刺激的進展，是促使該行調降準備金的兩大關鍵因素，該行回撥了 29 億美元的備抵呆帳，帶動 Q4 淨利大增 42%。

公司看法：

小摩執行長 Jamie Dimon 表示，儘管疫苗與刺激計畫的樂觀消息，促成了上季的貸款損失準備金回撥，但超過 300 億美元的備抵呆帳仍反映短期內重大的經濟不確定性，使小摩必須承受比多數經濟學家預期還要更糟的環境。

小摩財務長 Jennifer Piepszak 則認為，財政刺激這座橋已經夠堅固了，如今問題在於橋樑是否夠長。「我們必須撐過接下來 3 到 6 個月。」Piepszak 稱，儘管近期的計畫令人感到樂觀，但仍存在很多不確定性。

在聯準會 (Fed) 同意取消股票回購禁令後，小摩表示，今年第 1 季最多可能回購 45 億美元的股票。然而，執行長 Jamie Dimon 周五透露，他寧願將錢花費在投資上，才是最佳的資金運用方式。

2021 年財測：