小摩：美經濟將進繁榮期 第二季有望成長9.5%

小摩 (JPM) 在報告中表示，美國經濟成長正進入正向的繁榮時期。小摩經濟研究團隊估計，美國的經濟成長將有望在第二季達到 9.5%。

報告中指出，美國第二季經濟成長有望達到 9.5%，在第三季達到 8.3%，全年則預期為 6.3%。儘管全球各地疫苗的分配不均衡，但未來 3-6 個月相關產量預期增加，疫苗供應浪潮也將改善全球其他地區的經濟成長前景。

小摩在報告中也預期，美國的失業率到年底將為 4.5%，與全球金融危機之後美國失業率達到約 9.5% 的情況大不相同。另外，小摩認為，對通貨膨脹率上升的恐懼將繼續存在，但實際通貨膨脹率仍將繼續滯後，預估實際通貨膨脹率不會出現體系轉變 (regime shift)。

美國費城 Fed 分行總裁 Patrick Harker 在先前表示，他相信 Fed 離決定升息仍有一段時間，經濟仍然存在很大不確定性。他也預測 2021 年美國經濟成長將介於 3% 至 4% 的範圍內，失業率則將是 5% 左右，好於 1 月份預估的 6.3%。

美國里奇蒙 Fed 分行總裁 Thomas Barkin 認為，在政府有望擴大刺激政策，且疫苗進展持續的情形下，預期美國經濟將在下半年強勁反彈。

美國舊金山 Fed 分行總裁 Mary Daly 則在日前表示，她對美國經濟的反彈感到樂觀，但實際復甦要眼見為憑，而市場擔心的通膨預估今年只會小幅上揚，且僅為短期現象。

聯準會官員此前一再強調，即使疫苗擴大接種、經濟展望一片明朗，但自疫情中復甦的美國仍需要積極的貨幣政策支持。