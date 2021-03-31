Archegos事件蔓延金融業 小摩恐面臨100億美元虧損

Archegos 資本上周爆出爆倉事件後正面臨追繳保證金的風險，使瑞信、野村證券、高盛與摩根士丹利等銀行受波及，摩根大通 (小摩) (JP Morgan) 周二 (30 日) 也出面表示，恐因此事件面臨高達 100 億美元的交易損失。

摩根大通分析師群周二表示，由於 Archegos 約莫 5 至 8 倍的高槓桿策略，公司預計將面臨 50 億至 100 億美元的交易虧損。 此前該分析師認為，此事件對全球銀行業損失將落在 25 億至 50 億美元之間。

受到 Archegos 爆倉事件影響，過去幾天 ViacomCBS (VIAC-US)、Discovery (DISCA-US) 以及幾檔中概股賣壓沉重，總拋售量超過 300 億美元。

除摩根大通外，目前與 Archegos 有接觸的銀行包括高盛 (GS-US)、 摩根士丹利 (MS-US)、 瑞銀 、富國銀行 (WFC-US)、瑞信以及野村控股。瑞信與野村是其中最大受害者，預計損失高達 60 億美元，佔全部銀行虧損一半以上。

摩根大通分析師 Kian Abouhossein 表示，受到該事件影響，瑞信將不得不暫停 2021 年的股票回購計畫。

相較之 下，高盛和摩根士丹利 (大摩) 受害程度小於其他銀行。高盛表示，該事件對銀行的財務影響可能不大。Wolfe Research 經理預估，高盛與大摩第一季潛在損失可能接近數億美元。

富國銀行周二則表示，Archegos 的曝險已經消除，在平倉時也沒有遭受任何損失。不過摩根大通分析師認為，富國銀行可能會面臨信譽風險，或因 Archegos 事件受到監管機構更多的審查。

小摩分析師 Vivek Juneja 周二表示，每當任何一家銀行的風險管理表現大幅下滑時，對整個金融業都不利。