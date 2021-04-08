小摩CEO：Fintech、科技巨頭對銀行業構成巨大競爭威脅

小摩 (JPMorgan) 執行長 Jamie Dimon 在發給股東的信中表示，大銀行如今面臨金融科技 (Fintech) 公司的重大競爭威脅，並且銀行在金融體系中的地位下滑。

Dimon 在信中承認，新興的金融科技公司在各種產品方面做得非常出色，包含開發易於使用、直觀、快速和智慧型的產品。此外，金融科技也能融合社交媒體，並讓數據與其他平台快速進行整合。

「銀行幾乎從各個角度都面臨著巨大的競爭威脅。金融科技和大型科技公司已經強勢進軍。」Dimon 說道。

Dimon 也舉例表示，如同亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 等大型高科技公司，或是頂級零售商沃爾瑪 (WMT-US) 等，憑藉無處不在的平台和大量的數據產生了巨大的力量。並且，他們都將把支付系統嵌入自家的生態系統中，創造一個具備銀行功能的產品、服務市場。

不過，Dimon 也指出，儘管許多傳統金融體系銀行產品正逐步轉變，但這也意味著新興的競爭對手將承擔更多的風險。他認為，無論在繁榮時期和困難的時局中，銀行都是可靠、成本較低且始終如一的信貸提供者。更重要的是，與較為地下的交易相比，銀行監管控制良好且資本充足，對於整體系統的風險較小。

據麥肯錫公司 (McKinsey＆Company) 的一項調查顯示，特別是在疫情流行期間，美國人更願意使用金融科技。客戶對於金融科技公司的信任度正在趕上傳統銀行，Z 世代和千禧一代總體上擁有最多的金融科技賬戶。此外，市場對加密貨幣和區塊鏈技術的興趣激增，也推動了金融科技的擴張。