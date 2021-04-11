〈觀察〉央行搞分裂？一本書點出三個關鍵理由

《致富的特權：20 年來我們為央行政策付出的代價》4 月 6 日甫出版，隨即引發各界關注，此書內容正是由台灣央行前任和現任理事共同表態，質疑央行前總裁彭淮南過去 20 年的表現，而現任總裁楊金龍今 (9) 日罕見發布公開信護航彭懷南。

可觀察到，這本書主要點出，部分民眾長期以來的質疑─有錢的央行和盈餘繳庫的隱藏損害、高房價問題，以及長期低利率改變台灣社會等。

此書作者中，吳聰敏為前央行理事，李怡庭和陳旭昇是現任理事，直指我國央行擁有「致富的特權」，更提到央行做「無本生意」的煉金術，而央行副總裁陳南光為此書撰寫推薦序，等於是罕見由央行理事聯手批判前總裁。

陳南光在序中直接點出此書重點在於，深入分析過去 20 年央行這些政策對台灣房價、產業生產力、經濟成長、財富分配等帶來的深遠影響，並進行制度上的改革，除了借助學界的力量，央行本身也應負起責任。

事實上，長期以來國內也有部分質疑聲浪，認為彭懷南的雙率政策造成炒房風氣、並低估新台幣價值，進而造成台灣低薪和高房價問題，甚至有聲音質疑，央行是為了當好國庫金雞母而干預匯市。

然而，楊金龍出面護航彭淮南，強調彭淮南是實際在場上打拚的人，重要的不是那些評論的人，也不是那些對勇於任事者何以受挫或如何改進指指點點的人，值得肯定的是實際在場上打拚，臉上沾滿塵土和汗血的人。

顯然，目前央行已有二種不同的聲音。從房價來看，此書認為台灣房價之所以如此高漲，與央行 20 年來一直維持低利率有關；然而，從央行的角度出發，利率並非是高房價唯一的原因，且央行一向強調，據實證研究抑制房價最有效的工具是稅率，利率並非抑制房價的主要工具。

觀察楊金龍的打房策略，央行接連二波均是祭出房市選擇性信用管制，並非以升息處理炒房問題。

不僅如此，台灣利率還須緊貼著國際主要央行的動態，尤其美國，美國在 2008 年金融海嘯後連續祭出量化寬鬆 (QE)，面對這波新冠肺炎疫情衝擊更是採取直升機撒錢穩住全球金融市場，不僅美國營造超寬鬆環境，部分歐元區國家、日本等國甚至早已採行負利率。

因此，彭淮南早幾年前已直指，台灣就像一艘小船，當歐美兩艘航空母艦經過，就會受到影響，央行要做的事情是讓小船穩住，亦即央行利率政策必須對國內外情勢通盤性的考量。

另一方面，央行匯率政策一向受各界討論，正反聲浪皆有，彭淮南過往時常強調，匯率是兩面刃，亦即顧及出口廠商卻會提高進口品的價格，的確處於兩難。

而央行連續 12 年繳庫達 1800 億元，但今年預算繳庫盈餘 1650.22 億元，恐將是近 13 年來首度低於 1800 億元，此現象對於接下來國內經濟結構問題，例如民眾討論的長期低薪、低實質購買力等能否逆勢有所提升，也有待觀察。

彭淮南自 1998 年 2 月 25 日上任央行總裁一職，立即要面對金融巨鱷索羅斯狙擊的亞洲金融風暴，至 2018 年 2 月 25 日退休前，歷經科技泡沫、921 震災、2006 年本土金融危機以及 2008 年的全球金融海嘯等，其實，台灣相對其他國家受到的衝擊均相對小，統計彭淮南在任 1998 年到 2017 年間，平均經濟成長率 (GDP) 達 3.84%，高於全球的 2.80%。

整體來看，央行的利率、匯率政策實則都是兩難，做為國家主要機構之一，央行繳庫是義務，同時要應付國際主要央行的貨幣政策動向，並考量雙率如何極大化人民福祉，箇中難處只有在位者明白，也難怪楊金龍直指，「實際在場上打拚的人的地位，永遠不應與那些冷眼旁觀而不須承擔成敗的人相提並論」。