央行醞釀茶壺風暴？楊金龍護航彭淮南發公開信

近期有 3 位央行理事合著新書《致富的特權：20 年來我們為央行政策付出的代價》，等同檢視檢討前央行總裁彭淮南過去 20 年的表現，央行現任總裁楊金龍今 (9) 日發布公開信強調，彭淮南是實際在場上打拚的人，而這些人的地位，永遠不應與那些冷眼旁觀而不須承擔成敗的人相提並論，顯然為老長官彭淮南護航。

「致富的特權：20 年來我們為央行政策付出的代價」新書近來受關注熱議，作者除了有央行現任理事陳旭昇、李怡庭，還有前理事、台灣大學經濟學系名譽教授吳聰敏，而現任央行副總裁陳南光更寫了推薦序。

楊金龍在此信中，引用 1910 年 4 月 23 日美國第 26 任總統老羅斯福 (Theodore Roosevelt) 談話指出，重要的不是那些評論的人，也不是那些對勇於任事者何以受挫或如何改進指指點點的人，值得肯定的是實際在場上打拚，臉上沾滿塵土和汗血的人。

楊金龍強調，在場上打拚的人勇往邁進，敗而不餒，如果沒有付出，就不會出錯或有缺失，這些人苦幹實幹、熱血至誠、全心奉獻、投身崇高志業，他們知道最好的结局是成就功業，而最壞的情況，即使會失敗，也是奮鬥不懈。

因此，這些人的地位，永遠不應與那些冷眼旁觀而不須承擔成敗的人相提並論。