鉅亨網記者陳于晴 台北
央行昨日針對中東戰事信心喊話「股匯最大震盪已過」，帶動市場恢復冷靜，台北股匯信心回升，新台幣兌美元今 (6) 日早盤雖一度重貶逾 1 角，但隨著人民幣等亞幣跌勢收斂，台幣匯價也順勢翻揚，終場微升 0.5 分，收在 31.678 元，台北與元太外匯市場總成交值萎縮至 21.61 億美元。
新台幣兌美元本周累計貶值 4.27 角或 1.35%，周線翻黑終止連二升。
新台幣兌美元今天開盤價為 31.74 元，盤中最低下探 31.795 元，直逼 31.8 元關卡，但隨著拋匯力道湧現，匯價最高升抵 31.628 元，高低振盪高達 1.67 角，最終近乎平盤收在 31.678 元。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.1%，韓元貶值 0.27%，日元貶值 0.17%，人民幣、新台幣、星幣皆小幅走升，升幅介於 0.01%-0.03%，亞幣互有升貶。
台股今天開低，早盤一度跌至 33322.52 點，但低接買盤伺機進場，帶動指數翻紅，終場小跌 73.4 點，收在 33599.54 點。台積電下跌 10 元，收在 1890 元，台達電、鴻海、聯發科和日月光投控等權值股紛紛收黑。
針對市場擔心中東地緣政治風險及油價飆升對通膨的衝擊，央行外匯局長蔡烱民昨天表示，目前國際美元走強主因是避險情緒帶動，雖然短期內市場因外資交割需求而波動較大，但最大震盪應已過去，市場逐漸消化並恢復冷靜，轉向基本面來判斷，而對進口物價的影響也在可控範圍。
