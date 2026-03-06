央行昨日針對中東戰事信心喊話「股匯最大震盪已過」，帶動市場恢復冷靜，台北股匯信心回升， 新台幣 兌美元今 (6) 日早盤雖一度重貶逾 1 角，但隨著 人民幣 等亞幣跌勢收斂， 台幣 匯價也順勢翻揚，終場微升 0.5 分，收在 31.678 元，台北與元太外匯市場總成交值萎縮至 21.61 億美元。

針對市場擔心中東地緣政治風險及油價飆升對通膨的衝擊，央行外匯局長蔡烱民昨天表示，目前國際美元走強主因是避險情緒帶動，雖然短期內市場因外資交割需求而波動較大，但最大震盪應已過去，市場逐漸消化並恢復冷靜，轉向基本面來判斷，而對進口物價的影響也在可控範圍。